PS Plus Essential: Inkl. einer dicken Überraschung – Die Neuzugänge im März 2025

Am heutigen Mittwochabend stellte Sony die Essential-Neuzugänge vor, mit denen alle Abonnenten von PlayStation Plus im März 2025 bedacht werden. Wir verraten euch, auf welche neuen Spiele ihr euch freuen dürft.

Nachdem in dieser Woche bereits der erste Neuzugang für das April-Line-Up der PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium bestätigt wurde, kündigte Sony heute die Essential-Titel für den März 2025 an.

Im nächsten Monat dürfen sich alle Abonnenten von PS Plus ein weiteres Mal auf drei Neuzugänge freuen, die sie ohne zusätzliche Kosten herunterladen können. Einmal gesichert, dürft ihr die Titel immer wieder herunterladen und so lange spielen, wie euer PS Plus-Abo aktiv ist.

Das Highlight im März 2025 dürfte sicherlich „Dragon Age: The Veilguard“ sein. Das Rollenspiel erschien erst im Oktober 2024 und findet schon jetzt den Weg in PlayStation Plus.

Nachfolgend die offizielle Übersicht über Line-Up das kommenden Monats.

PS Plus Essential: Die neuen Spiele im März 2025

Dragon Age: The Veilguard | PS5

Veröffentlicht im Oktober 2024

Metascore: 82

User-Score: 3.9

Score im PS Store: 3,95

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Sonic Colors: Ultimate | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 74

User-Score: 6.4

Score im PS Store: 4,15

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

TMNT: The Cowabunga Collection | PS4, PS5

Veröffentlicht im August 2022

Metascore: 79

User-Score: 8.2

Score im PS Store: 4,64

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Wie gehabt könnt ihr die neuen Titel natürlich nicht sofort herunterladen und spielen. Stattdessen erfolgt die Freischaltung der Essential-Neuzugänge traditionell am ersten Dienstag eines neuen Monats.

Im aktuellen Fall wäre dies der 4. März 2025. Zumeist schaltet Sony die neuen Titel bereits gegen 11 Uhr am Vormittag frei.

Nach der Freischaltung der Essential-Titel folgt im nächsten Monat die Ankündigung der Extra- und Premium-Neuzugänge für den März 2025. Wie eine Alterseinstufung kürzlich verriet, könnte sich unter den neuen Titeln unter anderem ein beliebter Disney-Klasssiker befindet.

Für Klarheit sorgt die offizielle Enthüllung des Extra- und Premium-Line-Ups für den nächsten Monat. Die Ankündigung erfolgt am Mittwoch, den 12. März 2025. Genau wie bei den Essential-Titeln nimmt Sony die Freischaltung der Neuzugänge auch bei Extra und Premium am Dienstagvormittag nach der offiziellen Enthüllung vor.

Im nächsten Monat wäre dies der 18. März 2025.

