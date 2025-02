PS5 (Pro): Disk-Laufwerk regelmäßiger verfügbar – Scalper-Geschäft vorbei?

Die Lage um das Disk-Laufwerk für die PS5 (Pro) hat sich offenbar wieder beruhigt. Nachdem das gefragte Zubehörteil in den vergangenen Monaten fast durchgängig ausverkauft war und Scalper überzogene Preise gefordert hatten, scheint sich die Verfügbarkeit jetzt normalisiert zu haben.

Im November des letzten Jahres brachte Sony die PS5 Pro in den Handel, die zum Entsetzen vieler Spieler aber ohne Laufwerk daherkam. Die Lösung: Das externe Disk-Laufwerk, das für 119,99 Euro zum Verkauf angeboten wird. Doch schnell witterten Scalper das große Geld und kauften sämtliche Bestände auf, was teils absurd hohe Preise zur Folge hatte.

Der reguläre Handel wurde nur selten mit Nachschub beliefert und wenn, dann waren die Laufwerke binnen kürzester Zeit wieder vergriffen. Doch mittlerweile scheint sich die Situation beruhigt zu haben. Nachdem schon in den letzten Tagen vermehrt Exemplare erhältlich waren, kann das Laufwerk für die PS5 (Pro) bei MediaMarkt und Saturn nach wie vor problemlos erworben werden:

Situation um Disk-Laufwerk scheint sich zu beruhigen

Allerdings verlangt die große Elektronik-Fachmarktkette für das Disk-Laufwerk derzeit 129,99 Euro – was im Vergleich zum von Sony angesetzten Preis einer Erhöhung von 10 Euro entspricht. Dennoch ein deutlich besseres Angebot, als die überteuerten Preise der Scalper zu bezahlen. Ob MediaMarkt und Saturn den Preis in Kürze wieder auf die UVP in Höhe von 119,99 Euro senken, bleibt abzuwarten.

Etwas günstiger ist das Laufwerk für die PS5 (Pro) derzeit beim Online-Versandhaus Otto zu bekommen. Hier werden lediglich 121,94 Euro fällig, während die Lieferung in 2-3 Werktagen vonstattengeht. Wie groß die Bestände in diesem Fall sind, ist aber nicht bekannt.

Zum Produkteintrag: PS5-Laufwerk bei Otto

Amazon hat das Laufwerk aktuell noch immer nicht auf Lager und auch in Sonys hauseigenem Onlineshop PS Direct ist das Zubehörteil aktuell nicht zu bekommen. Allerdings waren kleinere Mengen zwischenzeitlich immer wieder mal verfügbar – und dann auch zum herkömmlichen Preis von 119,99 Euro.

Zum Produkteintrag: PS5-Laufwerk bei PS Direct

PlayStation-Konsolen zukünftig mit oder ohne Laufwerk?

Nachdem Sony die PS5 Pro trotz ihres Preises von 799,99 Euro ohne Disk-Laufwerk ausstattete, fragen sich viele Spieler, wie es wohl in Zukunft weitergehen wird. Sollte Sony mit Blick auf die PS6 etwa auch auf ein Laufwerk verzichten? Der Ansturm auf das externe Lesegerät für die PS5 (Pro) zeigt zumindest, dass nach wie vor eine Nachfrage besteht und viele Spieler auf physische Datenträger zurückgreifen.

Weitere Neuigkeiten rund um die PS6:

Demnach ist es nur schwer vorstellbar, dass Sony bereits mit der nächsten Generation einen rein digitalen Weg einschlagen wird. Davon zeigte sich zuletzt auch der ehemalige PlayStation-Manager Shawn Layden überzeugt. Seiner Meinung nach sei es noch zu früh und auch zu „schwer“, sich mit der PS6 bereits vollständig von den physischen Medien zu trennen. Der Release von Sonys Next-Gen-Konsole wird aktuell frühestens für das Jahr 2027 erwartet.

Weitere Meldungen zu PS5, PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren