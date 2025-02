PS5 & PS4: Dicker PSN-Sale mit 2.200 Deals bis bin zu 95 Prozent Rabatt

Sony hat im PlayStation-Store unter dem Label “Dealmania” eine neue Rabattaktion gestartet, bei der mehr als 2.200 Spiele, Bundles und Erweiterungen für PS4 und PS5 im Preis gesenkt sind. Die Auswahl reicht über sämtliche Genres hinweg.

Zu den Highlights gehört das nicht mehr ganz taufrische „Alien: Isolation“, das um 75 Prozent reduziert wurde und nun für 8,74 Euro erhältlich ist. Auch „The Last of Us Part 2 Remastered“ ist mit einem Rabatt von immerhin 20 Prozent auf 39,99 Euro im Angebot. “The Last of Us Part 1″ verweilt für 39,99 Euro bzw. 50 Prozent günstiger im PSN-Sale.

Horror, Dinos und Bauernhof

Einen größeren Preisnachlass gewährt Sony ebenfalls für „Hades“, das um 60 Prozent reduziert wurde und nur noch 9,99 Euro kostet. „Jurassic World Evolution 2“ gibt es derzeit mit einem Rabatt von 75 Prozent für 14,99 Euro. Das Paket “Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Edition” wechselt 70 Prozent günstiger für 29,99 Euro den Besitzer.

Auch Fans von interaktiven Horror-Spielen kommen auf ihre Kosten: „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ ist um 63 Prozent reduziert und kostet nun 14,79 Euro. Zudem wurde der Preis von „The Dark Pictures Anthology: Little Hope“ um 50 Prozent auf 9,99 Euro gesenkt.

Freunde von Open-World- und Farm-Spielen können sich „Fae Farm – Deluxe Edition“ für 29,24 Euro sichern, was einem Rabatt von 35 Prozent entspricht. Wer es actionreicher und verrückter mag, findet „Goat Simulator 3“ für 11,99 Euro – eine Ersparnis von 60 Prozent.

Neben den genannten Angeboten gibt es zahlreiche weitere Rabatte auf Spiele unterschiedlicher Genres. Nachfolgend einige zusätzliche Beispiele aus dem laufenden Sale im PlayStation-Store:

Anno 1800 Console Edition – Deluxe – 14,99 Euro (-70%)

– 14,99 Euro (-70%) Battlefield 4 – 0,99 Euro (-95%)

– 0,99 Euro (-95%) Dead Space Digital Deluxe Edition – 22,49 Euro (-50%)

– 22,49 Euro (-50%) DiRT 5 – 13,99 Euro (-80%)

– 13,99 Euro (-80%) Dragon Ball Xenoverse 2 – Special Edition – 24,99 Euro (-50%)

– 24,99 Euro (-50%) Dragon Ball Z: Kakarot – 13,99 Euro (-80%)

– 13,99 Euro (-80%) Dredge: Complete Edition – 25,34 Euro (-35%)

– 25,34 Euro (-35%) Heavenly Bodies – 10,49 Euro (-50%)

– 10,49 Euro (-50%) Horizon Forbidden West – 39,59 Euro (-34%)

– 39,59 Euro (-34%) Horizon Zero Dawn Remastered – 39,99 Euro (-20%)

– 39,99 Euro (-20%) Hot Wheels Unleashed – 5,99 Euro (-85%)

– 5,99 Euro (-85%) Into the Radius – 19,79 Euro (-34%)

– 19,79 Euro (-34%) Lords of the Fallen – 21,69 Euro (-69%)

– 21,69 Euro (-69%) Marvel’s Spider-Man Remastered – 34,79 Euro (-42%)

– 34,79 Euro (-42%) MechWarrior 5: Clans – 37,49 Euro (-25%)

– 37,49 Euro (-25%) MechWarrior 5: Mercenaries – JumpShip Edition – 23,99 Euro (-60%)

– 23,99 Euro (-60%) MotoGP 23 – 7,49 Euro (-85%)

– 7,49 Euro (-85%) MX vs ATV Legends – Ultimate Edition – 69,99 Euro (-30%)

– 69,99 Euro (-30%) Predator: Hunting Grounds – 12,99 Euro (-35%)

– 12,99 Euro (-35%) Railroads Online – 29,99 Euro (-25%)

– 29,99 Euro (-25%) Ride 4 – 7,49 Euro (-85%)

– 7,49 Euro (-85%) Road 96 – 4,99 Euro (-75%)

– 4,99 Euro (-75%) Sackboy: A Big Adventure – 29,39 Euro (-58%)

– 29,39 Euro (-58%) Ship Graveyard Simulator 2 – 17,99 Euro (-40%)

– 17,99 Euro (-40%) Squirrel with a Gun – 12,99 Euro (-35%)

– 12,99 Euro (-35%) Sword Art Online: Alicization Lycoris – 9,79 Euro (-86%)

– 9,79 Euro (-86%) The Sinking City – 7,49 Euro (-85%)

– 7,49 Euro (-85%) The Survivalists – 2,49 Euro (-90%)

– 2,49 Euro (-90%) Thief Simulator 2 – 12,99 Euro (-35%)

– 12,99 Euro (-35%) Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – 11,99 Euro (-80%)

– 11,99 Euro (-80%) World War Z: Aftermath – 19,99 Euro (-50%)

Das war längst nicht alles: Die gesamte Übersicht über den heute gestarteten PSN-Sale “Dealsmania” hält Sony im PlayStation-Store – sowohl auf der Konsole als auch im Web – bereit. Die Zahl der neuen Angebote wird mit 2.296 angegeben. Die Preise gelten bis zum 13. März 2025 um 0:59 Uhr.

Falls die aktuellen Angebote nicht zusagen, könnte das PlayStation-Plus-Programm eine Alternative bieten. Heute Abend werden die neuen PS-Plus-Essential-Titel für den kommenden März bekannt gegeben.

