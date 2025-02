Tekken 8: Produzent schießt nach Fan-Kritik am nächsten DLC-Charakter scharf zurück

„Tekken 8“ wird im April um einen neuen Charakter erweitert. Dabei handelt es sich um Fan-Favorit Anna Williams, die seit Anbeginn ein Teil von Bandai Namcos Prügelspiel-Reihe ist. Doch ihr überarbeiteter Look sorgte für Kritik, weshalb Produzent Katsuhiro Harada nun gegen die Fans wetterte.

Vor wenigen Tagen gewährte Bandai Namco Games einen Ausblick auf die kommende zweite Season von „Tekken 8“, die am 3. April 2025 für alle Spieler beginnen wird. Im Zuge dessen kündigten die Entwickler auch den nächsten DLC-Charakter an. Dabei handelt es sich um Anna Williams, die sich zum Start der Season der Kämpferriege anschließen wird.

Im Vergleich zu ihren vorherigen Auftritten zeigt sich der beliebte Charakter in „Tekken 8“ aber in einem überarbeiteten Look, der nicht allen Fans zu gefallen scheint. Nachdem ein Teil der Spieler seine Kritik geäußert hatte, meldete sich jedoch Produzent Katsuhiro Harada mit scharfen Worten zurück und verteidigte die Designentscheidung.

Tekken-Produzent kritisiert Fans, die für die gesamte Community sprechen würden

Ausschlagend für Haradas harsche Antwort war vor allem der X-Beitrag eines Nutzers, den er zitierte. Dieser beschwerte sich: „Anna durch diesen neuen Charakter zu ersetzen, ist die Art der Entwickler, sich bei den Anna-Fans für all die Jahre der Unterstützung zu rächen“. Daraufhin nannte ihn der „Tekken“-Produzent als Beispiel für den Spielertyp, der anstatt für sich selbst, einfach im Namen der gesamten Community sprechen würde.

„Obwohl 98 % der Fans das begrüßen, wird es immer Leute wie euch geben“, prangerte Harada in seine Post an. „Ich verstehe und habe Verständnis dafür, dass es vielleicht nicht eurem persönlichen Geschmack entspricht, aber wenn ihr das alte Design bevorzugt, existieren die früheren Werke bereits. Ich nehme sie euch nicht weg. Außerdem bezeichnet ihr euch als ‚Anna-Fans‘, als ob ihr alle Anna-Fans repräsentiert, aber ihr solltet eure Meinung als Einzelperson ausdrücken.“

„Respektlos gegenüber den anderen Anna-Fans“

Zudem führte Harada an, dass solche Fans sowieso grundsätzlich unzufrieden wären – egal, welche Änderungen das Team vornehme. Hätte man das alte Design von Anna übernommen, hätte man die Entwickler aufgrund der Ideenlosigkeit kritisiert. „Ihr droht damit, aufzuhören, wenn sie nicht zurückgebracht wird, und beschwert euch im selben Moment, in dem sie zurückgebracht wird“, sagte Harada.

„Ihr fordert, dass sie zurückgesetzt wird, nachdem sie von Grund auf neu gestaltet wurde, einschließlich ihres Modells und ihres Frameworks. Und wenn sie tatsächlich zurückgesetzt würde, würdet ihr nur sagen: ‚Das ist Recycling‘. So oder so, eure Art, eure Meinung auszudrücken, und der Inhalt eurer Argumente ist völlig destruktiv, absolut sinnlos und vor allem respektlos gegenüber den anderen Anna-Fans, die sich wirklich auf sie freuen.“

Abschließend ging Harada aber auch auf den positiven Kommentar eines anderen Fans ein und sagte, dass man „immer freut, so positives Feedback zu sehen“. Doch da die negativen Kommentare seiner Meinung nach oft falsche Behauptungen enthalten, sieht er sich dazu geneigt, eher auf dieses Feedback zu antworten.

„Warum ich auf negative Meinungen antworte? Weil diese negativen Leute dazu neigen, eine eingeschränkte Perspektive zu haben“, erklärte er. „Wenn ich nicht antworte, fangen sie an, Gift zu verbreiten und Dinge zu sagen wie ‚warum gehen sie nicht auf die Community ein‘.“

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren