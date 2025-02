The Witcher 4: Ein Blick hinter die Kulissen des Reveal-Trailers – Neues Video enthüllt spannende Details

The Witcher 4:

CD Projekt RED hat ein neues Entwickler-Video zu „The Witcher 4“ veröffentlicht, das einen Blick hinter die Kulissen gewährt. So verraten die Verantwortlichen einige neue und spannende Details und zeigen, wie aufwändig die Produktion eines solchen Cinematic-Trailers ist.

Im vergangenen Dezember sorgte Entwickler CD Projekt RED für eine große Überraschung und kündigte im Rahmen der Game Awards 2024 „The Witcher 4“ offiziell an. Passend dazu wurde auch ein beeindruckender Cinematic-Trailer präsentiert, der die neue Protagonistin Ciri erstmals in Aktion zeigte.

Jetzt haben die Macher ein neues Video veröffentlicht, dass den Reveal-Trailer des kommenden Action-Rollenspiels in den Mittelpunkt rückt und einige Einblicke hinter die Kulissen und in die Entstehung gewährt. Dabei kommen unter anderem auch die Entwickler zu Wort, die spannende Details enthüllen.

So entstand der Reveal-Trailer von The Witcher 4

Der Enthüllungstrailer von „The Witcher 4“ zeigte die einstige Schülerin von Geralt, wie sie versucht, eine junge Dorfbewohnerin, die durch ein Ritual ihrer Gemeinde geopfert werden soll, zu retten. Doch wie so oft in der Welt von „The Witcher“, gibt es kein Happy End. Im Nachhinein hatten die Entwickler bereits verraten, dass es sich bei den gezeigten Szenen um eine richtige Quest handelt, die so später auch im Spiel zu finden sein wird. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen, den Traditionen des Dorfes und zu Ciris Anliegen, verraten die Entwickler jetzt im neuen Video.

Außerdem wird gezeigt, wie CD Projekt RED gemeinsam mit den Experten von Platige Image zusammengearbeitet hat, um Ciri in dem optisch aufwändigen Trailer zum Leben zu erwecken. So ermöglicht das „Behind the Scenes“-Material unter anderem einen Blick auf die ersten Konzeptzeichnungen und die umfangreiche Motion-Capture-Session, die insgesamt 14 Tage beansprucht hat. Und auch die Entstehung des furchterregenden Monsters, dem sich Ciri im Trailer stellen musste, wird näher beleuchtet.

CD Projekt RED verfolgt hohe Ambitionen

Mit „The Witcher 4“ möchte CD Projekt RED ein weiteres Meisterwerk abliefern, nachdem der Vorgänger vielerorts nach wie vor als einer der besten Vertreter des Rollenspiel-Genres angesehen wird. Vor allem die Handlungsfreiheit der Spieler soll im Fokus stehen, während die Entwickler Qualität vor Quantität stellen. Zudem wurde bereits versprochen, dass man ein Debakel wie zum Release von „Cyberpunk 2077“ verhindern möchte.

Wie eingangs bereits erwähnt und auch der Reveal-Trailer bereits verraten hatte, wird Ciri in „The Witcher 4“ die Hauptrolle übernehmen. Das sei für die Entwickler nach den Ereignissen des vorherigen Spiels der logischste Schritt gewesen. Doch komplett verzichten müssen die Fans auf Geralt von Riva nicht. Auch der Weiße Wolf wird wieder mit von der Partie sein – in welcher Rolle, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wann „The Witcher 4“ erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Release des ambitionierten Action-RPGs noch ein paar Jahre auf sich warten lassen wird. Auch die Plattformen, auf denen das Spiel verfügbar sein wird, sind gegenwärtig noch unbekannt.

Weitere Meldungen zu The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren