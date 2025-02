Wonder Woman: Was hätte sein können? Eingestelltes Spiel war „wunderschön und umfangreich“

Am gestrigen Abend wurde überraschend bekannt gegeben, dass die Entwicklung von „Wonder Woman“ auf Geheiß von Warner Bros. Games eingestellt wurde und auch das verantwortliche Entwicklerstudio Monolith („F.E.A.R.“, „Mittelerde“-Reihe) seine Pforten schließen musste.

Nachdem das Spiel ursprünglich bereits 2021 angekündigt wurde, kam es jüngsten Gerüchten zufolge erst im letzten Jahr zu einem Neustart der Arbeiten. Und offenbar waren die Entwickler auf keinem schlechten Weg, sodass die Fans jetzt wohl auf ein potenzielles Highlight verzichten müssen. Das lässt zumindest eine Aussage der Comicautorin Gail Simone vermuten.

Beraterin lobt eingestelltes Wonder-Woman-Spiel

Wie Simone, zu deren bekanntesten Werken unter anderem die DC-Serie „Birds of Prey“ zählt, jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, war sie zuletzt als Beraterin für Entwickler Monolith an dem nun eingestellten „Wonder Woman“ Spiel beteiligt. In ihrem Post brachte sie nicht nur ihr Bedauern über den Entwicklungsstopp zum Ausdruck, sondern lobte das Spiel auch über alle Maßen.

Demnach sei das „Wonder Woman“-Spiel „wunderschön und umfangreich“ gewesen. Begeistert brachte sie zum Ausdruck: „Es war wunderschön anzuschauen. Ich werde aus verschiedenen Gründen keine Details nennen, aber es wurde jede Anstrengung unternommen, um daraus nicht nur ein großartiges Spiel, sondern ein großartiges Wonder-Woman-Spiel zu machen. Ein Vorzeige-Epos.“

Es war ein „wahrgewordener Traum“

Doch nicht nur das Spiel erhielt das Lob von Simone. Auch das verantwortliche Entwicklerteam sei ein „Dream-Team“ gewesen, das „alles gegeben haben“, um dafür zu sorgen, dass die „Wonder Woman“- und DC-Lore in jedem Aspekt des Spiels zu finden sei: „Jeder, der daran gearbeitet hat, hat sein Bestes gegeben. Programmierer, Künstler, Designer, alle. Ich weiß nicht, ob ich jemals mit einem Team gearbeitet habe, dem mehr daran gelegen war, dass das Endprodukt perfekt ist.“

Letztendlich sei die Entwicklung von „Wonder Woman“ für Simone ein „wahrgewordener Traum“, doch „manchmal gibt man alles und es klappt nicht“. Doch obwohl Monolith seine Arbeit unter Warner Bros. einstellen muss, hofft die Comicautorin, dass ein so „fantastisches Team weiterhin brillante Spiele machen“ kann und zeigte sich überzeugt: „Irgendjemand wird sie alle aufkaufen und einen neuen Branchenstandard setzen, das weiß ich.“

