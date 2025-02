Assassin’s Creed Shadows: Liste der Trophäen enthüllt – So schaltet ihr die Erfolge frei

In wenigen Wochen erscheint "Assassin's Creed: Shadows" unter anderem für die PS5. Schon jetzt dürfen sich Trophäenjäger über die offizielle Liste der Erfolge freuen. Wie viele freischaltbare Trophäen warten auf uns?

Nach einer zweiten Verschiebung wird „Assassin’s Creed: Shadows“ in rund dreieinhalb Wochen für den PC und die Konsolen erscheinen. Zur Einstimmung veröffentlichte Ubisoft auf Steam schon jetzt die offizielle Liste der Achievements.

Wie der Publisher betont, fällt die Liste der Erfolge auf allen Plattformen identisch aus. Insgesamt warten 54 Trophäen beziehungsweise Achievements darauf, von euch freigeschaltet zu werden. Im Fall der PS5-Fassung kommt natürlich die Platin-Trophäe hinzu. Unklar ist aktuell noch, wie sich die unterschiedlichen Trophäen in Bronze, Silber und Gold aufteilen lassen.

Die komplette Liste der Erfolge findet ihr hier. Spoiler müsst ihr nicht befürchten, da die Story-relevanten Achievements lediglich in Form von versteckten Erfolgen aufgelistet werden.

Dieses Ziel wird mit der Trophäenliste verfolgt

Laut Ubisoft ging es den Entwicklern bei den Achievements beziehungsweise Trophäen von „Assassin’s Creed: Shadows“ darum, euch dazu zu animieren, euch ausführlich mit dem Abenteuer von Yasuke und Naoe zu beschäftigen. Daher beziehen sich die Erfolge nicht nur auf den Abschluss der Kampagne beziehungsweise ihrer Kapitel.

Gleichzeitig schaltet ihr Trophäen frei, indem ihr die Welt erkundet und den zahlreichen Nebenaufgaben nachgeht, die „Assassin’s Creed: Shadows zu bieten hat.

„Das Entwicklerteam hat diese Liste erstellt, um eine Vielzahl von Spielinhalten abzudecken“, so Ubisoft. „Nicht nur die Hauptgeschichte, sondern auch die zusätzlichen Inhalte, die Spieler in der Welt finden können. Daher sind die Erfolge an Erkundungen, Aktivitäten, das Versteck, das Treffen mit Verbündeten und mehr gebunden.“

„Das Team wollte auch Wortspiele und Verweise auf andere Spiele hinzufügen. Insbesondere auf andere Assassin’s Creed-Spiele“, heißt es abschließend.

„Assassin’s Creed: Shadows“ erscheint am 20. März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Zum Leidwesen der Spieler und der Entwickler erreichte uns Anfang der Woche die Meldung, dass sich erste physische Kopien des Stealth-Action-Titels im Umlauf befinden. Diese wurden von einem oder mehreren Händlern Wochen vor dem Release verkauft.

Ubisoft äußerte sich bereits zu diesem Thema und warnte die Community zum einen vor Spoilern, die auf gängigen Plattformen wie Youtube oder Reddit lauern könnten.

Darüber hinaus wies der Publisher darauf hin, dass die Gameplayszenen, die seit dem gebrochenen Streetdate kursieren, nicht repräsentativ für das finale Produkt sind. Laut Ubisoft arbeiten die Entwickler derzeit an einem umfangreichen Day-One-Update, mit dem Verbesserungen und Fehlerbehebungen den Weg ins Spiel finden.

Daher rät der Publisher dazu, „Assassin’s Creed: Shadows“ erst mit dem Day-One-Update zu spielen.

