Death Stranding 2: Erwartet das Unerwartete – Sony enthüllt Details zum Kojima-Sequel

Sony hat neue Informationen zu „Death Stranding 2: On the Beach" veröffentlicht. Der PS5-exklusive Titel wird erneut von Hideo Kojima und seinem Team bei Kojima Productions entwickelt und soll 2025 erscheinen. Details zur Story, Spielmechanik und dem Multiplayer-Modus geben Einblicke in die Fortsetzung.

Die offizielle PlayStation-Website wurde mit neuen Informationen zu „Death Stranding 2: On the Beach“ aktualisiert. Die Beschreibung liefert Hinweise auf Handlungselemente und Gameplay-Mechaniken. Zuvor hatte Sony ein offizielles Panel auf der SXSW 2025 angekündigt, bei dem weitere Details zum Sequel präsentiert werden sollen.

Spielwelt und Mechanik von Death Stranding 2

In der aktualisierten Spielbeschreibung zu „Death Stranding 2: On the Beach“ heißt es zunächst, dass Spieler Sam Porter Bridges einmal mehr auf einer gefährlichen Reise begleiten und dabei Großes vollbringen müssen.

„Sam begibt sich – mit Gefährten an seiner Seite – auf eine neue Reise, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten“, lautet die offizielle Beschreibung. Der Schauplatz wird als „große, offene Welt“ beschrieben, die nicht nur visuell abwechslungsreich sein soll, sondern auch neue Herausforderungen für die Navigation bietet.

Das Kampfsystem von „Death Stranding 2: On the Beach“ bleibt flexibel: Spieler können zwischen Stealth-Mechaniken und direktem Kampf wählen. Gegner reichen dabei von menschlichen Feinden bis hin zu übernatürlichen Wesen.

„Ob ihr es mit menschlichen Feinden oder außerweltlichen Wesen zu tun habt, euch stehen eine Reihe von Optionen zur Verfügung“, so Sony auf der die PlayStation-Website. Dabei können Spieler letztlich entscheiden, ob sie aggressiv vorgehen, sich an Feinden vorbeischleichen oder gefährliche Begegnungen komplett vermeiden.

Auch interessant:

Ein weiteres Element von „Death Stranding 2: On the Beach“ ist die asynchrone Multiplayer-Funktion, die bereits im Vorgänger eine Rolle spielte. Spieleraktionen, wie das Errichten von Bauwerken oder das Erschaffen von Routen, werden für andere sichtbar, sobald bestimmte Bereiche der Karte freigeschaltet wurden.

„Death Stranding 2 unterstützt asynchronen Multiplayer auf die gleiche Weise wie das Originalspiel“, erklärt Sony und ergänzt: “Erwarte das Unerwartete. Deine Aktionen können beeinflussen, wie andere Spieler mit der Spielwelt interagieren und umgekehrt. Achte darauf, dass du deine Spuren hinterlässt.“

Für den asynchronen Multiplayer wird übrigens kein PlayStation-Plus-Abonnement erforderlich sein.

SXSW-Panel und Präsentation neuer Inhalte

Ein bevorstehender Punkt in der Vermarktung von „Death Stranding 2: On the Beach“ ist das offizielle Panel auf der SXSW 2025. Das Event mit dem Titel „PlayStation presents Death Stranding 2: On the Beach“ findet am 9. März 2025 im Ballsaal D der SXSW in Austin, Texas, statt. Dort werden Hideo Kojima sowie die Schauspieler Norman Reedus und Troy Baker erwartet. Auch Musiker Woodkid ist Teil der Veranstaltung.

Während des Panels sollen neue Informationen zur Handlung und zum Gameplay präsentiert werden. Außerdem erhalten Besucher der SXSW Zugang zu einem exklusiven Pop-up-Shop mit speziellen „Death Stranding 2: On the Beach“-Artikeln.

„Death Stranding 2: On the Beach“ wird zunächst exklusiv für die PS5 erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch aus, doch Sony bestätigt, dass der Titel 2025 auf den Markt kommen soll. Mikrotransaktionen sind laut aktuellen Informationen nicht geplant.

Weitere Artikel zu Death Stranding 2″ auf PLAY3.DE:

Worum geht es in Death Stranding 2?

Die Handlung von „Death Stranding 2: On the Beach“ knüpft an die Ereignisse des ersten Teils an und erweitert die Geschichte rund um Sam Porter Bridges. Neben Norman Reedus kehren auch Léa Seydoux und Troy Baker zurück. Ergänzt wird der Cast durch Elle Fanning, Shioli Kutsuna und den Oscar-prämierten Regisseur George Miller.

Die zentrale Thematik des Spiels dreht sich erneut um die Verbindung zwischen Menschen und den Konsequenzen dieser Vernetzung. Die offizielle Beschreibung wirft dabei eine bedeutende Frage auf: „Hätten wir uns verbinden sollen?“

Spieler, die den ersten Teil nicht gespielt haben, können problemlos in die Fortsetzung einsteigen. „Es ist nicht erforderlich, Death Stranding gespielt zu haben, bevor man mit Death Stranding 2: On the Beach beginnt“, heißt es in der offiziellen FAQ. Allerdings könne es hilfreich sein, um sich besser in die Spielmechanik und Handlung einzuarbeiten.

Weitere Meldungen zu Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren