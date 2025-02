Forza Horizon 5: PS5-Termin, Preise und Editionen angekündigt

Nach mehreren Jahren als exklusiver Titel für Xbox und PC erhält „Forza Horizon 5“ eine PS5-Version. Damit folgt das Rennspiel anderen bekannten Xbox-Titeln, die mittlerweile für Sonys Konsole veröffentlicht oder bestätigt wurden.

Der Port wird von Panic Button umgesetzt, einem Studio, das unter anderem für Portierungen von Titeln wie „Doom“ und „Wolfenstein 2: The New Colossus“ bekannt ist. Die PS5-Version unterstützt vollständiges Crossplay, sodass Spieler plattformübergreifend gegeneinander antreten können. Los geht es am 29. April 2025. Ein Aufpreis gewährt einen früheren Zugang.

Umfang und Editionen von Forza Horizon 5 für PS5

Die PS5-Fassung von „Forza Horizon 5“ umfasst sämtliche bisher veröffentlichten Inhalte. Dazu zählen alle Car Packs sowie die beiden großen Erweiterungen „Hot Wheels“ und „Rally Adventure“. Zusätzlich werden mehr als 40 thematische Spiel-Updates enthalten sein.

Spieler können zwischen drei Editionen wählen: Die Standard-Edition kostet 69,99 Euro, die Deluxe-Edition 89,99 Euro und die Premium-Edition 99,99 Euro. Letztere gewährt frühzeitigen Zugang zum Spiel ab dem 25. April 2025. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Editionen von Forza Horizon 5 in der Übersicht:

Standard Edition (69,99 Euro):

Forza Horizon 5

Deluxe Edition (89,99 Euro):

Forza Horizon 5

Autopass für Forza Horizon 5

Premium Edition (99,99 Euro):

Forza Horizon 5

Autopass für Forza Horizon 5

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer

Forza Horizon 5 Willkommenspaket

Forza Horizon 5 VIP-Mitgliedschaft Early Access ab 25. April 2025

„Forza Horizon 5“ bietet eine offene Spielwelt mit unterschiedlichen Landschaften, darunter Wüsten, Dschungel, historische Städte und ein schneebedeckter Vulkan. Dynamische Wetterverhältnisse wie tropische Stürme und Staubstürme sorgen für sich verändernde Bedingungen, während die Jahreszeiten regelmäßig wechseln.

Neben klassischen Rennveranstaltungen bietet das Spiel einen Kampagnenmodus mit verschiedenen Herausforderungen und Missionen. Über den Horizon Arcade-Modus können sich Spieler für Multiplayer-Sessions zusammenschließen. Mit dem EventLab-Tool lassen sich individuelle Rennen, Herausforderungen und Spielmodi erstellen.

Der Trailer macht auf „Horizon Realms“ aufmerksam.

Ein weiteres Inhaltsupdate für “Forza Horizon 5” namens „Horizon Realms“ wird am 25. April 2025 für alle Plattformen veröffentlicht. Es enthält eine Auswahl beliebter Community-Inhalte aus den bisherigen „Evolving Worlds“-Updates sowie neue Inhalte.

Veröffentlichung und weitere Xbox-Titel für PS5

„Forza Horizon 5“ ist nur einer von mehreren Xbox-Titeln, die auf der PS5 landen. Ebenfalls bestätigt wurden Games wie „Indiana Jones und der große Kreis“, „Doom: The Dark Ages“ und „Age of Mythology: Retold“.

Veröffentlichungstermine und -zeiträume:

Indiana Jones und der große Kreis – Frühjahr 2025

– Frühjahr 2025 Doom: The Dark Ages – 15. Mai 2025

– 15. Mai 2025 Age of Mythology: Retold – 4. März 2025

– 4. März 2025 Age of Empires 2: Definitive Edition – Frühjahr 2025

Damit setzt Microsoft die Strategie fort, ausgewählte First-Party-Titel für die PS5 verfügbar zu machen. Gerüchte deuten darauf hin, dass auch “Starfield” und “Fable”, das kürzlich verschoben wurde, auf dem Plan stehen.

