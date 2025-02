La Quimera: Metro-Entwickler von 4A Games kündigen Sci-Fi-Shooter und Umbenennung an

Reburn, ehemals 4A Games Ukraine, hat ein neues Spiel namens „La Quimera" angekündigt. Der storybasierte Sci-Fi-Shooter spielt in einer dystopischen Zukunft Lateinamerikas und verspricht eine Mischung aus intensiven Kämpfen, fortschrittlicher Technologie und narrativer Tiefe.

Nach Jahren der Entwicklung hat Reburn, das aus dem ehemaligen 4A Games Ukraine hervorgegangen ist, das erste eigenständige Projekt präsentiert. „La Quimera“ wurde mit einem Trailer enthüllt und stellt eine neue IP dar, die sich von den bisherigen “Metro”-Spielen des Teams abhebt.

Parallel zur Spielankündigung gab das Studio die Umbenennung bekannt und vollzog damit eine endgültige Trennung von 4A Games Malta.

Neue IP schickt Spieler in das Jahr 2064

Reburn ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit rund 110 Mitarbeitern, von denen viele zuvor an der “Metro”-Reihe gearbeitet haben. Es wird von Branchenveteran Dmytro Lymar geleitet und setzt die Expertise in der Entwicklung narrativer Shooter fort.

Mit „La Quimera“ verfolgt Reburn einen neuen kreativen Ansatz. Der Sci-Fi-Shooter spielt in einer Zukunftsvision Lateinamerikas und kombiniert erzählerische Elemente mit actionreichen Kämpfen. Die Handlung wurde vom dänischen Filmemacher Nicolas Winding Refn geschrieben, der für Filme wie „Drive“ und „The Neon Demon“ bekannt ist.

„La Quimera“ spielt im Jahr 2064 in einer Welt, die durch Umweltkatastrophen und gesellschaftliche Umbrüche in zahlreiche Mikrostaaten zerfallen ist. Diese neuen politischen Gebilde setzen vermehrt auf private Militärunternehmen, wodurch ein Zeitalter der Söldner entstanden ist. Spieler übernehmen die Rolle eines PMC-Agenten, der in einem Netz aus Täuschung und Machtkämpfen gefangen ist.

Die Spielwelt umfasst eine futuristische Megalopolis sowie einen üppigen Dschungel, in denen sich rivalisierende Fraktionen bekämpfen. Der Ego-Shooter bietet eine Mischung aus Schießereien, strategischen Elementen und individueller Anpassung von Waffen und Exoskeletten. Spieler können die Kampagne allein oder kooperativ mit bis zu zwei weiteren Personen bestreiten.

In „La Quimera“ setzen Spieler auf fortschrittliche Technologien, darunter eine moderne Rüstung und High-Tech-Waffen. Gegner bestehen nicht nur aus feindlichen Fraktionen, sondern auch aus mechanischen Einheiten, die sich anpassen und strategische Herausforderungen darstellen. Besonders gefährlich sind autonome Roboter, die sich an Wänden entlangbewegen und spezielle Taktiken erfordern.

Ein zentraler Aspekt von „La Quimera“ ist das anpassbare Arsenal. Spieler können Waffen individuell ausrüsten und ihr Exoskelett modifizieren, um unterschiedliche Kampfstile zu ermöglichen. Ein persönlicher KI-Assistent unterstützt im Kampf durch taktische Hinweise.

Was bedeutet die Umbenennung und wird es weiterhin Metro-Spiele geben?

Wie anfangs erwähnt bedeutet die Umbenennung nicht das Ende von 4A Games, das am Standort Malta weiter an “Metro” arbeitet.

Hintergrund zu den Studios:

2006: Gründung von 4A Games in der Ukraine, Entwicklung von “Metro 2033” beginnt.

2007: Partnerschaft mit THQ samt IP-Rechteübertragung.

2012: THQ-Konkurs, “Metro”-IP geht an Koch Media.

2014: Politische Instabilität in der Ukraine führen zur Gründung von 4A Games Malta. Beide Studios entwickeln sich zu eigenständig voneinander arbeitenden Unternehmen, wobei sich der Standort in Kiew auf Osteuropa konzentrierte.

2020: 4A Games Malta wird von der Embracer Group übernommen.

2025: 4A Games Ukraine rebrandet sich als Reburn.

Zukünftige Entwicklung:

4A Games Malta entwickelt weiterhin „Metro“.

Reburn arbeitet unabhängig an neuen Projekten mit eigener IP.

Beide können weiterhin die 4A Engine nutzen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Für Konsolenspieler gibt es zunächst einen Haken: „La Quimera“ wird über Steam für den PC veröffentlicht. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde nicht genannt. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen – womöglich auch zu potentiellen Konsolen-Versionen.

Weitere Meldungen zu La Quimera.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren