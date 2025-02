Midnight Murder Club: Early-Access-Release des stockfinsteren Multiplayer-Shooters steht fest

Mit „Midnight Murder Club“ arbeiten die Entwickler der Velan Studios an einem etwas anderen Multiplayer-Shooter. So treten die Spieler in den stockfinsteren Räumen eines alten Herrenhauses gegeneinander an, während nur eine Taschenlampe als Hilfsmittel dient, um sich in der Dunkelheit zurechtzufinden.

Über den offiziellen PlayStation Blog haben die Verantwortlichen jetzt bekannt gegeben, wann die Early-Access-Phase von „Midnight Murder Club“ beginnen wird. Außerdem wurde ein neuer Spielmodus und die Möglichkeit, bis zu fünf Freunde ohne weitere Kosten an den lichtlosen Gefechten teilnehmen zu lassen, vorgestellt.

Early-Access-Termin und Guest Pass enthüllt

„Midnight Murder Club“ wird ab dem 13. März 2025 für die PS5 und den PC via Steam als Early Access erhältlich sein und inhaltlich der Vollversion entsprechen. Allerdings wollen die Verantwortlichen die Early-Access-Phase nutzen, um die Community aktiv in die fortlaufende Entwicklung mit einzubeziehen. So sollen Meinungen und Ideen gesammelt werden, die kommenden Inhalte und Verbesserungen zugutekommen sollen.

Am selben Tag wird obendrein auch die sogenannten Guest Pass Edition von „Midnight Murder Club“ veröffentlicht. Käufer des Spiels erhalten einen Gästepass, der an fünf weitere Spieler verteilt werden kann, die dadurch ebenfalls an den Multiplayer-Gefechten teilnehmen können – ohne zusätzliche Kosten. Die Spieler können dann über alle Spielmodi hinweg sowohl in öffentlichen als auch privaten Matches mit- und gegeneinander antreten.

Neuer Wildcards-Modus sorgt für noch mehr Chaos

Um für noch mehr Abwechslung zu sorgen, haben die Entwickler zudem den neuen „Wildcards“-Modus vorgestellt. In dieser Spielvariante erhalten alle Teilnehmer eine Sammlung von Karten, die ausgespielt werden und die Regeln auf vielfältige Weise verändern können. Dadurch lässt sich beispielsweise die Geschwindigkeit erhöhen, die Spielzeuge, die in den Läden erscheinen, kontrollieren oder dafür sorgen, dass die Spieler nach ihrem Ableben in Flammen aufgehen.

Abseits des chaotischen „Wildcards“-Modus bietet „Midnight Murder Club“ aber auch klassische Modi wie „Jeder gegen Jeden“ und „Team-Deathmatch“ oder Varianten wie „Dieb in der Nacht“ und „Kopfgeldjäger“. Bewaffnet sind die Spieler dabei nur mit einem Revolver und der bereits erwähnten Taschenlampe, die abseits des Mündungsfeuers zumindest für etwas Licht in der Dunkelheit sorgen kann.

Weitere Meldungen zu Midnight Murder Club.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren