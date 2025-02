Monster Hunter Wilds: So verändert ihr nachträglich das Aussehen eurer Spielfigur – Guide, Tipps

Ihr merkt im Laufe eures Abenteuers in "Monster Hunter Wilds", dass ihr mit dem Aussehen eurer Spielfigur nicht zufrieden seid? Euren Charakter könnt ihr im Spiel überarbeiten und wie das geht, verraten wir euch in unserem Guide.

Achtung, es folgen leichte Spoiler: Mit „Monster Hunter Wilds“ setzt Capcom seine beliebte Monsterhatz fort und diesmal zieht es euch als Jäger in das Verbotene Land. Eure Spielfigur erstellt ihr euch zu Beginn des Action-RPGs in einem angenehm umfangreichen Charakter-Editor, der euch allerlei Optionen an die Hand gibt. Doch was ist, wenn ihr im Laufe eures Abenteuers langsam merkt, dass euch das Aussehen eures Jägers doch nicht 100%ig gefällt?

An einen solchen Fall hat das Entwicklerteam von Capcom glücklicherweise gedacht! In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr das anstellt, was ihr genau nachträglich am Aussehen eurer Spielfigur verändern dürft und was ihr dafür genau benötigt.

So könnt ihr eure Spielfigur nachträglich überarbeiten

Wie schon bei „Monster Hunter Rise“ habt ihr also auch in „Wilds“ die Möglichkeit, euren Charakter zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu bearbeiten. Der Haken an der Sache: Diese Option ist an einen Gutschein gebunden, von dem ihr voraussichtlich standardmäßig einen kostenlos erhalten werdet. Während der Testphase konnten wir mit einem solchen Gutschein das Aussehen unserer Spielfigur anpassen. Diese Funktion gab es auch schon in der Beta.

Wenn ihr ein Spiel starten möchtet, könnt ihr bei einem Spielstand mittels der Quadrat-Taste die Option „Charakter anpassen“ auswählen. Alternativ könnt ihr so ebenfalls euren Palico verändern. Habt ihr eines von beiden ausgewählt, bringt euch das Spiel zum Charaktereditor, in dem ihr erneut eure Spielfigur erstellen dürft. Während der Beta gab es noch unbegrenzte Gutscheine. Für die Vollversion sind weitere Gutscheine vermutlich an Mikrotransaktionen gebunden.

Wie teuer ein solcher Gutschein sein könnte, sollte erneut ein solches System erneut implementiert werden, ist aktuell noch unbekannt. Sobald Capcom diesbezüglich offizielle Details veröffentlicht, werden wir diesen Artikel natürlich für euch aktualisieren.

Diese Details könnt ihr nachträglich ohne Gutschein verändern

Doch auch ohne einen Gutschein könnt ihr in „Monster Hunter Wilds“ das Aussehen eurer Spielfigur nachträglich verändern. Allerdings nur in einem deutlich kleineren Maßstab. Hierfür müsst ihr im Spiel nur ins Zelt eures Charakters gehen und im Menü den ganz rechts angezeigten Punkt „Aussehen verändern“ auswählen. Nun könnt ihr verschiedene kleinere Details abändern, wenn ihr das möchtet. Genauer dürft ihr diese Facetten auf Wunsch verändern:

Haare

Augenbrauen/Wimpern

Augenfarbe

Mund

Bart

Make-up/Bemalung

Stimmhöhe

Körperhaltung

Kleidung

Unterwäsche

Wie ihr selbst anhand der kurzen Auflistung seht, seid ihr hier in euren Möglichkeiten deutlich limitiert. Körperliche Merkmale eurer Spielfigur dürft ihr über dieses Menü nicht verändern, sondern einzig und allein kosmetische Details. Auch das Aussehen eures Palicos könnt ihr hier oberflächlich verändern. Für beides benötigt ihr, wie zuvor bereits erwähnt, keinen Gutschein. Diese Anpassungen können komplett kostenlos und so oft ihr möchtet vorgenommen werden.

Damit sind wir nun schon am Ende unseres kleinen Guides zu „Monster Hunter Wilds“ angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps zum Action-RPG haben möchtet, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Guides zur Monsterhatz. Ansonsten wünschen wir euch natürlich weiterhin gute Jagd!

