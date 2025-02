Nacon Connect: Showcase inklusive Termin & Teaser angekündigt – Was wird gezeigt?

Unter dem Namen Nacon Connect veranstaltete der Publisher Nacon in den letzten Jahren regelmäßig Showcases, die das Unternehmen nutzte, um uns kommende Spiele zu präsentieren.

Wie Nacon in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, wird das Nacon Connect-Format in diesem Jahr zurückkehren. Die neueste Episode des Showcase findet bereits in der nächsten Woche statt. Los geht es am kommenden Donnerstag, den 6. März 2025 um 19 Uhr unserer Zeit. Wer live dabei sein möchte, kann den Showcase auf dem Youtube-Kanal von Nacon mitverfolgen.

Solltet ihr aus zeitlichen Gründen verhindert sein, könnt ihr den Showcase natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Erste Details zu den Inhalten des Showcase

Der Ankündigung von Nacon lässt sich entnehmen, dass der Publisher die Nacon Connect 2025 nutzen möchte, um „noch nie zuvor gezeigte Videos und exklusive Gameplay-Aufnahmen sowie Enthüllungen zu kommendem Gaming-Zubehör zu präsentieren“.

Mit von der Partie ist das von Rogue Factor entwickelte „Hell is Us“, das uns bereits im Rahmen von Sonys State of Play im Februar 2025 präsentiert wurde. „Hell is Us“ erscheint am 4. September 2025 und soll uns auf der Nacon Connect 2025 näher vorgestellt werden.

Des Weiteren versprechen die Verantwortlichen von Nacon neue Eindrücke und Details zum frisch angekündigten Rollenspiel „Edge of Memories“. Bei „Edge of Memories“ haben wir es mit dem Nachfolger zum 2021 veröffentlichten „Edge of Eternity“ zu tun. Der Nachfolger erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Der dritte bestätigte Titel ist „Dragonkin: The Banished“, das auf Steam in Kürze in den Early Access startet.

Showcase mit mehreren Überraschungen

Ergänzend zu den bestätigten Titeln stellte uns Nacon die eine oder andere Überraschung in Aussicht. „Wie jedes Jahr wird auch die Nacon Connect 2025 das gesamte Gaming-Ökosystem von Nacon in den Fokus stellen. Sowohl als Spieleentwickler/-publisher als auch als Hersteller von Premium-Zubehör“, so der Publisher.

„Die Zuschauer werden mehr über bereits angekündigte Titel wie Hell is Us, Edge of Memories und Dragonkin: The Banished erfahren und außerdem neue, noch geheime Projekte entdecken, die in den kommenden Monaten das Portfolion von Nacon bereichern werden“, heißt es abschließend.

Weitere Meldungen zu Nacon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren