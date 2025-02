PlayStation VR 2: Zweiter Frühling für das VR-Headset? Sony kündigt deutliche Preissenkung an

Im Februar 2023 veröffentlichte Sony das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 zunächst für die PS5. Dank eines im vergangenen Sommer veröffentlichten Adapters ist PSVR2 mittlerweile auch zum PC kompatibel. Allerdings mit kleineren Abstrichen.

Wer schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken spielen sollte, sich PlayStation VR2 zuzulegen, allerdings vom stattlichen Preis von 599,99 Euro abgeschreckt wurde, darf sich heute freuen. Auf dem offiziellen PlayStation Blog kündigte Sony nämlich eine stattliche Preissenkung für das VR-Headset an.

Laut der heutigen Ankündigung sinkt die Unverbindliche Preisempfehlung im März von 599,99 Euro auf 449,99 Euro. Eine Preissenkung von 150 Euro.

Zwei Bundles warten auf interessierte Spieler

Im Zuge der Preissenkung verwies Sony noch einmal auf zwei Bundles zu PlayStation VR2, die ab März für 449,99 Euro erhältlich sein werden. Das erste Bundle setzt sich aus dem VR-Headset, dem Sense-Controller für PlayStation VR2 und Stereokopfhörern zusammen. Wer auf der Suche nach einem Spiel sein sollte, mit dem er nach dem Kauf direkt loslegen kann, ist beim zweiten Bundle genau richtig.

Dieses enthält zusätzlich zum PSVR2-Headset, dem Sense-Controller und den Kopfhörern nämlich einen Download-Code, mit dem „Horizon: Call of the Mountain“ ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden kann.

Zu den Preissenkungen in den unterschiedlichen Regionen ergänzte Sony: „Nachfolgend findet ihr die neuen Preise für PS VR2. Das Startdatum der neuen Preise und die Verfügbarkeit von Bundles kann je nach Land/Region variieren. Weitere Informationen erhaltet ihr bei eurem Händler vor Ort.“

„Angesichts kürzlich veröffentlichter Hits wie Alien: Rogue Incursion, Skydance’s Behemoth und Metro Awakening VR sowie bevorstehenden, spannenden Spielveröffentlichungen wie Aces of Thunder, Dreams of Another, Hitman World of Assassination und The Midnight Walk war der Zeitpunkt nie günstiger, um mit der PS VR2 in die Action einzutauchen“, so der Konzern weiter.

Mit eigenen Spielen für PlayStation VR2 hielt sich Sony zuletzt zurück und überließ das Feld stattdessen den Drittherstellern. Trotz allem arbeitet das Hardware-Team weiter an technischen Verbesserungen, die der Spielerfahrung der Nutzer zugute kommen.

Beispielsweise veröffentlichte Sony zuletzt ein Update, das eine Unterstützung des Handtrackings mit geringer Latenz mit sich brachte.

Eine Neuerung, die die Entwickler in die Lage versetzt, Spiele für PlayStation VR2 zu realisieren, die die Handposition und -bewegung des Spielers mittels der Kameras im PS VR2-Headset nachverfolgen und entsprechend umsetzen können.

