Pokémon: 100-jähriges Jubiläum? Boss hofft auf viele weitere Jahrzehnte für die Marke

Heute, am 27. Februar, vor 29 Jahren wurden in Japan mit der roten und grünen Edition die beiden ersten „Pokémon“-Spiele für Nintendos GameBoy veröffentlicht. Über die Jahre hinweg entwickelte sich das Rollenspiel zu einem regelrechten Phänomen und brachte nicht nur weitere Videospiele, sondern unter anderem auch Serien, Filme, ein Sammelkartenspiel und zahlreiche Merchandise-Artikel hervor.

Mittlerweile gehört „Pokémon“ zu den erfolgreichsten und umsatzstärksten Medien-Franchises der Welt. Und wenn es nach Tsunekazu Ishihara geht, dem CEO der Pokémon Company, könnte das auch noch lange Zeit so weiter gehen. In einem Interview mit der BBC sprach er nun über die Zukunft von „Pokémon“ und seine Hoffnungen, warnte aber auch davor, dass man nicht zu „selbstgefällig werden und mit dem Strom schwimmen“ sollte.

„Pokémon ist das Einzige, was wir bei der Pokémon Company machen“

Wie Ishihara im Gespräch erklärte, könne man sich nicht einfach auf den bisherigen Erfolgen der Marke ausruhen, was vor allem der Tatsache geschuldet ist, dass die Pokémon Company keinen anderen Dingen widmet. „Pokémon ist das Einzige, was wir bei der Pokémon Company machen. Jeden Gewinn, den wir mit Pokémon machen, reinvestieren wir in Pokémon“, so Ishihara.

Aus diesem Grund würde es mit der Pokémon Company ziemlich schnell bergab gehen, sollte das Franchise eines Tages nicht mehr so beliebt sein. Doch das Oberhaupt blickt zuversichtlich in die Zukunft und hofft auf einen noch langanhaltenden Erfolg. „Wenn wir uns weiterhin auf unsere Mission konzentrieren, kann Pokémon wahrscheinlich sein 50. oder 100. Jubiläum feiern. […] Wir werden pleitegehen, wenn Pokémon nicht mehr beliebt ist.“

Um die Marke über all die Jahre lebendig zu halten, haben laut Ishihara vor allem die verschiedenen „Pokémon“-Spiele beitragen. Als Beispiel nannte er das Handyspiel „Pokémon Go“, das 2016 bereits zu seiner Veröffentlichung für Furore sorgte und mittlerweile eine riesige Fangemeinde aller Altersgruppen begeistern kann. „Das ist meiner Meinung nach die größte Stärke von Pokémon und es ist wichtig für uns, auf solche Ideen zu kommen“, sagte er. „So stelle ich mir also vor, was wir als nächstes erreichen wollen.“

Ankündigungen der Pokémon Presents zum Pokémon Day 2025

Im Zuge des heutigen Pokémon Day fand am Nachmittag auch eine neue Ausgabe des „Pokémon Presents“-Events statt, auf dem das japanische Unternehmen seine Neuheiten präsentierte. Highlight der Veranstaltung war ein neuer Trailer zu „Pokémon-Legenden: Z-A“, der frische Gameplay-Einblicke in das kommende Abenteuer in der Kalos-Region gewährte. Erscheinen soll das Rollenspiel Ende 2025 für die Nintendo Switch.

Außerdem wurde mit „Pokémon Champions“ ein brandneuer Titel angekündigt, der ein wenig an die alten „Stadium“-Titel erinnerte und den Fokus auf die Kämpfe legen wird. Um möglichst viele Spieler erreichen zu können, wird der Release zudem nicht nur für die Switch, sondern auch für Smartphones mit iOS und Android erfolgen.

Obendrein wurde ein neues Boosterset für das „Pokémon Trading Card Game Pocket“ enthüllt, dass bereits ab dem 28. Februar Einzug in das Handyspiel erhalten wird. Und auch „Pokémon Go“, „Pokémon Unite“ und „Pokémon Masters Ex“ werden mit neuen Inhalten bedacht. Das physische Sammelkartenspiel wird zudem die neuen Mega-EX-Karten erhalten. Zu guter Letzt wurde eine neue Staffel der Netflix-Serie „Die Pokémon-Concierge“ angekündigt, die im September 2025 starten soll.

Weitere Meldungen zu Pokémon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren