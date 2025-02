Pokémon-Legenden Z-A: Release-Zeitraum für das nächste Kalos-Abenteuer eingegrenzt!

Bald könnt ihr in "Pokémon-Legenden: Z-A" wieder in die Kalos-Region reisen! Während eines Livestreams hat die Pokémon Company einen Einblick in das gewährt, was euch in der Metropole Illumina City alles erwartet.

Mit „Pokémon-Legenden: Z-A“ hat die Pokémon Company vor knapp einem Jahr den nächsten Ableger seiner enorm populären Videospielreihe angekündigt. Im Rahmen des heutigen Pokémon Days 2025 haben die Verantwortlichen während eines Livestreams nun nachgelegt. Der erste Gameplay-Trailer gewährt einen Einblick in die Stadt Illumina City, die als Hauptschauplatz des Titels fungieren wird. Außerdem haben die Macher den Release-Zeitraum eingegrenzt.

Nachdem es während der Ankündigung lediglich hieß, „Pokémon-Legenden: Z-A“ solle irgendwann 2025 weltweit zeitgleich erscheinen, folgten nun etwas genauere Informationen. Die Verantwortlichen haben die Veröffentlichung des Nintendo-Switch-Games auf „Ende 2025“ konkretisiert. Darüber hinaus hat die Pokémon Company mit besagtem Video einen genaueren Einblick in spielerische Neuerungen gewährt, die unter anderem die Kämpfe betreffen.

Willkommen in der größten Metropole der Kalos-Region!

Wie eingangs bereits angerissen, entführt euch „Pokémon-Legenden: Z-A“ nach Illumina City. Hierbei handelt es sich um die größte Metropole in der Kalos-Region, bekannt aus der 6. Generation der Videospielreihe („Pokémon X“ und „Pokémon Y“). Im Zentrum der Stadt ragt der gewaltige Prismaturm dem Himmel entgegen. Allerdings befindet sich die Metropole derzeit noch in einer großen Umbauphase im Rahmen eines innovativen Stadtentwicklungsplans.

Das Ziel dieser Maßnahmen ist es, Illumina City in einen Ort zu verwandeln, an dem Menschen und Pokémon gemeinsam in Harmonie leben können. Eventuell könnte uns am Ende des Spiels also eine Stadt wie Ryme City aus dem Kinofilm „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ erwarten. Natürlich dürfen sich Spielerinnen und Spieler nach ihrer Ankunft in Illumina City auch ein Starter-Pokémon aussuchen. Zur Auswahl stehen Endivie, Floink und Karnimani.

Die Kämpfe wirken in „Pokémon-Legenden: Z-A“ dynamischer als in den Vorgängern.

Darüber hinaus gewährten die Macher im Rahmen des Livestreams auch einen Blick auf einige Charaktere, denen ihr im Laufe eures Abenteuers begegnen werden. Abhängig vom Geschlecht eurer Spielfigur trefft ihr auf Alton oder Zita, mit denen sich euer Charakter anfreundet. Zunächst bezieht ihr in einem Hotel euer Quartier, das von Azett betrieben wird. Außerdem lernt ihr Jette kennen, deren Firma für die Umgestaltung der Kalos-Metropole verantwortlich ist.

Positioniert eure Pokémon nun während der Kämpfe taktisch klug

Des Weiteren haben die Verantwortlichen auch Neuigkeiten zur Spielwelt und Änderungen am bekannten Kampfsystem für „Pokémon-Legenden: Z-A“ enthüllt. In Illumina City gibt es sogenannte Wildsektoren, die als Habitate eigens für wilde Pokémon eingerichtet wurden. In diesen Zonen könnt ihr natürlich wie gewohnt Pokémon einfangen. Handelt es sich um stärkere Exemplare, könnt ihr diese vorher erst in einem Kampf schwächen und dann fangen.

Apropos Kämpfe: Die Macher versprechen für „Pokémon-Legenden: Z-A“ einen Stil, den es so bisher noch in keinem vorherigen Spiel des Franchise gegeben haben soll. Verschiedene Attacken haben nun unterschiedliche Reichweiten und Wirkungsbereiche. Ihr könnt eure Pokémon nun taktisch klug während der Kämpfe positionieren, um etwa gegnerischen Angriffen auszuweichen und so doch noch die Oberhand in einem packenden Duell zu gewinnen.

Ein Comeback feiern außerdem die Mega-Entwicklungen, die es euren Pokémon während eines Kampfes erlauben, noch stärker zu werden. Zu sehen waren in den veröffentlichten Gameplayszenen bereits Mega-Entwicklungen von Absol, Glurak oder auch Lucario.

„Pokémon-Legenden: Z-A“ erscheint Ende 2025 exklusiv für die Nintendo Switch.

Ein genauerer Blick:

Release-Zeitraum-Trailer:

Wie gefällt euch der erste genauere Blick auf „Pokémon-Legenden: Z-A“?

Weitere Meldungen zu Pokémon, Pokémon Legenden: Z-A.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren