PS5 Pro: In PS Plus Extra & Premium enthaltener RPG-Hit erhält ein Enhanced-Upgrade

In den letzten Monaten wuchs die Liste der Titel, die die PS5 Pro unterstützen, kontinuierlich an. Dank eines Enhanced-Upgrades gilt das Ganze ab sofort auch für ein Rollenspiel, das Abonnenten von PS Plus oder Extra ohne zusätzliche Kosten spielen können.

Seit der offiziellen Markteinführung der PS5 Pro im vergangenen November bekamen zahlreiche PS5-Titel ein Enhanced-Upgrade spendiert. Eine Liste der Titel, die die PS5 Pro unterstützen oder zukünftig unterstützen sollen, findet ihr hier.

Ohne eine vorherige Ankündigung wurde in dieser Woche ein weiterer Titel mit der Unterstützung der PS5 Pro versehen. Die Rede ist von der Enhanced Edition des Rollenspiels „Pathfinder: Wrath of the Righteous“. Wie aus dem Changelog des frisch veröffentlichten Updates hervorgeht, warten auf der PS5 Pro zwei Darstellungsmodi.

Ein Qualitätsmodus, der „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ in 4K darstellt, sowie der Performancemodus mit einer höheren Framerate und einer internen Auflösung von 1080p.

Spielt euren Helden so, wie ihr es wollt

Die Entwickler von Owlcat Games beschreiben „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ als ein Rollenspiel, in dem euer Weg zur sogenannten Weltwunde führt, aus der sich ein alles verzehrender Schrecken über das Land ergießt. Seit mehr als 100 Jahren versuchen die benachbarten Nationen, dieser Gefahr Herr zu werden und die Ausbreitung des Bösen einzudämmen.

Bislang vergebens. Daher ist es in „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ an euch, einen eigenen Helden zu erschaffen, der den Kampf gegen das Böse aufnimmt und den Konflikt beendet.

Zu den tragenden Features des RPGs gehört die Tatsache, dass euch die Entwickler die Möglichkeit bieten, das vor euch liegende Abenteuer auf eure ganze eigene Weise in Angriff zu nehmen.

„Wirst du ein leuchtender Engel werden, umgeben von edlen Paladinen? Oder ein mächtiger Nekromant, der Horden von Untoten in seinem Bann hält? Oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Führe deine Armee in den Kampf gegen mächtige Dämonenherrscher. Dein Kreuzzug wird eine Kette von Ereignissen in Gang setzen, die dich und die Welt für immer verändern werden“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Doch nicht nur die von euch getroffenen Entscheidungen nehmen spürbaren Einfluss auf eure Spielerfahrung. Selbiges gilt für die Erstellung eures Helden. Dank des Regelwerks der „Pathfinder First Edition“ wählt ihr aus 25 Klassen, zwölf Charakter-Rassen und mehr als tausend Zaubersprüchen, Charaktereigenschaften und Fertigkeiten, mit denen ihr euren persönlichen Spielstil kreiert.

Wie kommt das RPG bei den Spielern an?

Sowohl von den Kritikern als auch den Spielern wurde die Enhanced Edition zu „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ positiv aufgenommen. Auf Metacritic bringt es das Rollenspiel beispielsweise auf eine Durchschnittswertung von 83 Punkten.

Im PlayStation Store liegt die Nutzerwertung bei 4,11 Sternen.

Ein Hinweis zum Abschluss: Solltet ihr über eine laufende PS Plus Extra- oder Premium-Mitgliedschaft verfügen, könnt ihr die PS5-Version der „Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced-Edition“ und somit auch die technisch verbesserte PS5 Pro-Fassung ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Andernfalls werden im PlayStation Store 39,99 Euro fällig.

