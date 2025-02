Split Fiction: Director Fares über die Länge der Kampagne und den Einsatz von Mikrotransaktionen

In der nächsten Woche erscheint mit „Split Fiction“ das neueste Coop-Abenteuer der Entwickler von Hazelight. In der Vergangenheit machte sich das Studio mit Erfolgen wie „A Way Out“ und natürlich „It Takes Two“ einen Namen.

Kurz vor dem Release von „Split Fiction“ hatten die Kollegen von „MinnMax“ die Möglichkeit, ausführlich mit Game Director Josef Fares zu sprechen und dem Gründer von Hazelight diverse Fragen zum nächsten großen Projekt des Studios zu stellen. Das Interview drehte sich unter anderem um den Umfang von „Split Fiction“.

Wie Fares bestätigte, werden sich die Spielzeit und die Länge der Kampagne grob an „It Takes Two“ orientieren.

Entwickler lehnen Mikrotransaktionen ab

Den Angaben von Fares zufolge bringt es die Kampagne von „Split Fiction“ auf eine Spielzeit von 12 bis 14 Stunden. Wer die Welt des Coop-Abenteuers ausgiebig erkundet und beispielsweise den Nebengeschichten nachgeht, wird etwas länger beschäftigt sein und darf laut Fares 16 bis 17 Stunden einplanen.

Die Nebengeschichten ermöglichen euch einen alternativen Blick auf die Spielwelt und liefern euch zusätzliche Details zu den Hintergrundgeschichten der Charaktere Mio und Zoe. Ein weiteres Thema, über das Fares im Interview mit „MinnMax“ sprach, ist der mögliche Einsatz von Mikrotransaktionen.

Mikrotransaktionen und Ingame-Käufe lehnt Fares entschieden ab. Auch einer möglichen Übernahme von Hazelight durch einen Publisher erteilte er eine Absage. „Hazelight steht nicht zum Verkauf. Ich meine, wir werden immer das tun, was wir tun. Und wir lieben, was wir tun. Wir werden auch niemals an die Börse gehen“, so Fares weiter.

„Zudem werden wir niemals Mikrotransaktionen haben. Nichts von diesem Bullshit. Wir machen einfach Spiele. Punkt“, ergänzte der Game Director.

Reviews erscheinen kurz vor dem Launch

„Split Fiction“ erscheint am kommenden Donnerstag, den 6. März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. In den letzten Tagen bestätigten mehrere Magazine, dass die Reviews zum neuesten Coop-Abenteuer von Hazelight kurz vor dem Release veröffentlicht werden.

Genauer gesagt ab dem 4. März 2025 um 17 Uhr unserer Zeit.

Vor wenigen Tagen kündigten Electronic Arts und die Entwickler von Hazelight an, dass ein Feature, das die Spieler bereits aus „A Way Out“ und „It Takes Two“ kennen, zurückkehrt. Die Rede ist vom Freunde-Pass, der es euch ermöglicht, einen Freund oder einer Freundin, die den Titel nicht besitzen, zum kooperativen Spielen einzuladen.

Dank der Crossplay-Unterstützung von „Split Fiction“ funktioniert das Ganze auch plattformübergreifend.

