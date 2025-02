The First Berserker Khazan: Epische Bosse und kraftvolle Erwachensform im neuen Trailer enthüllt

The First Berserker Khazan:

Das Anime-Soulslike „The First Berserker: Khazan“ präsentiert sich in einem weiteren Trailer, der nicht nur den Kampf gegen epische Gegner inklusive eines neuen Bosses enthüllt. So gewährt das Video auch erstmals einen Blick auf die mächtige Erwachensform des Protagonisten.

Im nächsten Monat wird mit „The First Berserker: Khazan“ ein neues Action-Rollenspiel erscheinen, das aufgrund seiner herausfordernden Kämpfe vor allem Fans von Soulslikes und vergleichbaren Spielen ansprechen sollte. Aufgrund seiner Optik und der Verbindung zum „Dungeon & Fighter“-Universum dürfte der Titel aber auch für Anime-Enthusiasten interessant sein.

Um weiter auf den bevorstehenden Release einzustimmen, haben die Verantwortlichen von Entwickler Neople und Publisher Nexon jetzt anlässlich des IGN Fan Fest 2025 einen brandneuen Trailer zu „The First Berserker: Khazan“ veröffentlicht. Darin wird unter anderem ein brandneuer Boss und die mächtige Erwachensform enthüllt.

Neuer Trailer zeigt erstmals die Erwachensform

Die gezeigten Gameplay-Szenen im neuen Trailer beginnen direkt mit einem epischen Bosskampf, der bislang noch nicht gezeigt wurde. So bekommt es Protagonist Khazan in einer Kampfarena aus Wasser mit einer mysteriösen Frau zu tun, die unter anderem auf ihren Sonnenschirm zurückgreift, um ordentlich auszuteilen.

Im weiteren Verlauf sind zudem die unterschiedlichen Fähigkeiten zu sehen, die die Spieler im Kampf einsetzen können. Dabei variieren die Talente je nach eingesetzter Waffe: Während der Speer rasante Wirbelangriffe ermöglicht, lässt sich mit dem Großschwert ein vernichtender Angriff aus der Luft ausführen.

Außerdem präsentiert der neue Trailer zu „The First Berserker: Khazan“ erstmals die sogenannte Erwachensform, in die der Held eintreten kann und die bislang noch nicht von Entwickler Neople vorgestellt wurde. Unter anderem ermöglicht die Spezialfähigkeit kraftvolle Angriffe und auch den blitzschnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Waffen und ihren Fertigkeiten.

Demo und ein leichter Schwierigkeitsgrad

Erscheinen wird „The First Berserker: Khazan“ am 27. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wer das Action-RPG vor dem Kauf noch einmal selbst ausprobieren möchte, hat die Gelegenheit eine Demo aus dem PS Store herunterzuladen. Weitere Eindrücke zum Spiel könnt ihr zudem in unserem Angespielt-Bericht zu „The First Berserker: Khazan“ nachlesen.

Obwohl sich die Entwickler dem Motto „Herausforderung und Erfolg“ und „Freude am Kampf“ verschrieben haben und „The First Berserker: Khazan“ dementsprechend anspruchsvolle Kämpfe bieten wird, möchte man dennoch möglichst viele Spieler ansprechen. Aus diesem Grund hat man sich dazu entschieden, auch einen leichten Schwierigkeitsgrad hinzuzufügen.

