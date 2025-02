Warner Bros. Games: Alle eingestellten DC-Spiele der letzten 10 Jahre – auch Arkham-Knight-Fortsetzung betroffen

In dieser Woche wurde bekannt, dass Warner Bros. Games die Entwicklung von „Wonder Woman“ beendet hat. Doch im letzten Jahrzehnt wurden noch weitere DC-Spiele eingestampft, wie Bloomberg-Journalist Jason Schreier jetzt enthüllt hat. Darunter befand sich auch eine Fortsetzung von „Batman: Arkham Knight“.

Das renommierte Entwicklerstudio Monolith, das sich in der Vergangenheit für eine Vielzahl erfolgreicher Titel, wie beispielsweise die „F.E.A.R.“- und „Mittelerde“-Reihe, verantwortlich zeichnete, werkelte seit 2021 an „Wonder Woman“. Doch in dieser Woche folgte ein überraschender Paukenschlag: Publisher Warner Bros. Games stoppte die Entwicklung und schloss die Tore von Monolith.

Genau Gründe für das Aus sind nicht bekannt, doch „Wonder Woman“ war nicht das einzige Projekt, dass Warner Bros. Games in den letzten zehn Jahren vorzeitig beendete. Das gab jetzt der bekannte Bloomberg-Journalist Jason Schreier bekannt. Demnach befand sich auch ein Nachfolger zu „Batman: Arkham Knight“ in der Entwicklung.

Nachfolger zu Batman: Arkham Knight eingestellt

Der in der Videospielbranche gut vernetzte Schreier war in der neusten Ausgabe des „Kinda Funny Games“-Podcasts zu Gast, in der natürlich auch über den Entwicklungsstopp von „Wonder Woman“ gesprochen wurde. Im Anschluss enthüllte der Insider weitere Projekte, die im Laufe des letzten Jahrzehnts von Warner Bros. Games eingestampft wurden.

Dazu zählt eine neue Original-IP, die unter dem Codenamen Legacy bei Monolith entstehen sollte, nachdem das Studio nach „Mittelerde: Schatten des Krieges“ aus dem Jahr 2017 keine weiteren Spiele im „Herr der Ringe“-Universum mehr entwickeln wollte. Doch 2021 erklärte der Publisher das Projekt für beendet, was schließlich auch den Abgang der Studioleitung und weiterer Mitarbeiter zur Folge hatte.

WB Games Montreal begann 2013 nach dem Release von „Batman: Arkham Origins“ an einem weiteren Spiel mit dem bekannten Superhelden zu arbeiten, das einen Nachfolger zu „Batman: Arkham Knight“ darstellen und Damian Wayne, den Sohn von Bruce Wayne und Talia al Ghul, in den Mittelpunkt rücken sollte. Laut Schreiers Informationen wurde die Entwicklung aber 2017 beendet und das Studio widmete sich stattdessen „Gotham Knights“.

Parallel zur geplanten „Arkham Knight“-Fortsetzung arbeitete das in Montreal ansässige Studio von Warner Bros. Games außerdem auch an einem weiteren „Suicide Squad“-Spiel. Doch auch dieses Projekt wurde letztendlich abgebrochen, sodass sich die Entwickler vollumfänglich „Gotham Knights“ widmeten.

Gotham Knight 1.5, Constantine und The Flash

Nachdem die Entwicklung von „Gotham Knights“ abgeschlossen war, habe man Schreier zufolge eine Art „Gotham Knights 1.5“ geplant. Dabei sollte es sich um ein kleineres, eigenständiges Spiel im Stil von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ handeln. Der Pitch von WB Games Montreal wurde jedoch abgelehnt.

Ein weiteres Projekt, das vom Studio in Montreal vorgeschlagen wurde, von Warner Bros. Games aber kein grünes Licht erhielt, war ein „Constantine“-Spiel. Der zynische Exorzist dürfte vor allem durch den gleichnamigen Film aus dem Jahr 2005 bekannt sein, in dem Keanu Reeves die Hauptrolle spielte. Übrigens: Eine Fortsetzung des Films befindet sich mit „Consantine 2“ bereits auf dem Weg.

Stattdessen genehmigte man ein Projekt, das auf dem Superhelden „The Flash“ basierte. WB Games Montreal begann mit der Entwicklung, doch nachdem der im Sommer 2023 gestartete Kinofilm gefloppt ist, zog Warner Bros. erneut die Reißleine. Zuletzt erklärte auch der Regisseur, warum der DC-Superheldenfilm kein Erfolg wurde.

