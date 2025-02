WB Games in der Krise: Wie steht es um die neuen Inhalte zu Hogwarts Legacy und LEGO?

WB Games in der Krise:

In dieser Woche kündigte WB Games die Schließung von drei Studios und umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen an. Doch welchen Einfluss haben diese Schritte auf die weiterhin nicht angekündigte Definitive Edition zu "Hogwarts Legacy" und die Zukunft der "LEGO"-Reihe?

Im vergangenen Jahr ließen die kommerziell gescheiterten Titel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ und „MultiVersus“ den Publisher WB Games in eine Krise schlittern.

Als Reaktion darauf kündigten die Verantwortlichen in dieser Woche umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen an und schlossen gleich drei Studios. Darunter Monolith Productions. Zudem stellte WB Games die Entwicklung des 2021 angekündigten „Wonder Woman“ ein und kündigte an, sich zukünftig auf die wichtigsten Marken des Unternehmens zu konzentrieren.

Doch was bedeutet das Ganze für Projekte wie die Definitive Edition beziehungsweise den DLC zu „Hogwarts Legacy“, die seit einer Weile durch die Gerüchteküche geistern? Diesbezüglich lieferte uns der Bloomberg-Journalist und gut vernetzte Insider Jason Schreier neue Informationen.

Neue Inhalte für die Fans von Hogwarts Legacy

Schreier berichtete in den letzten Monaten gleich mehrfach über die Definitive Edition zum erfolgreichen Open-World-Abenteuer. Im Rahmen eines „Kindas Funny Games“-Podcasts kam der Insider auf die aktuelle Krise bei WB Games zu sprechen und wies darauf hin, dass die Neuauflage und der DLC zu „Hogwarts Legacy“ von den Umstrukturierungen nicht betroffen sein sollen.

Stattdessen befinden sich die besagten Inhalte den Informationen von Schreier zufolge nach wie vor in Arbeit. Eine offizielle Ankündigung steht aber weiter aus.

Gestützt wurden Schreiers Angaben zur „Hogwarts Legacy: Definitive Edition“ in der Vergangenheit vom ebenfalls als verlässliche Quelle geltenden Insider Tom Henderson. Henderson wollte ebenfalls von der Definitive Edition und den neuen Inhalten erfahren haben, die Besitzer des Spiels in Form von DLC erwerben können.

Die Spielzeit der neuen Inhalte liegt laut dem Insider bei 10 bis 15 Stunden. Als Preis brachten Hendersons Quellen 20 bis 30 US-Dollar ins Gespräch.

Erscheint der nächste LEGO-Titel 2026?

Das zweite Thema, das Schreier ansprach, ist die Zukunft der „LEGO“-Reihe. Diesbezüglich merkte der Bloomberg-Journalist an, dass bereits an einem weiteren Titel gearbeitet wird.

Weitere Details zu dem Projekt konnte oder wollte Schreier zwar nicht nennen, wies aber zumindest darauf hin, dass wir in diesem Jahr eher nicht mehr mit dem Release eines neuen „LEGO“-Abenteuers rechnen sollten.

Stattdessen deute vieles auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 hin.

„Sie sind tatsächlich eines der wenigen Studios unter dem Dach, das in naher Zukunft ein Spiel herausbringt. Sie haben ein LEGO-Spiel in Entwicklung. Ich glaube, es soll nächstes Jahr erscheinen. Vielleicht irre ich mich. Aber es kommt entweder Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr“, so Schreier.

„Außerdem gibt es noch diese Harry Potter Definitive Edition mit DLC, die ebenfalls erscheint. Also, es gibt ein paar Dinge, die demnächst kommen“, ergänzte Schreier.

