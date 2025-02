Wuchang Fallen Feathers: Actiongeladener Kampf-Trailer zeigt neue Waffen und mächtige Magie

„Wuchang: Fallen Feathers“ lässt es in einem neuen Trailer ordentlich krachen, der weitere Gameplay-Einblicke in das vielversprechende Soulslike aus China gewährt. Im Mittelpunkt steht dieses Mal das actionreiche Kampfgeschehen, sodass zahlreiche Waffen und jede Menge Magie zum Einsatz kommt.

Mit „Wuchang: Fallen Feathers“ arbeitet das Entwicklerstudio Leenzee aktuell an einem neuen und überaus vielversprechenden Action-Abenteuer, mit dem uns nach „Black Myth: Wukong“ möglicherweise der nächste Hit aus China erwarten könnte.

Anlässlich des IGN Fan Fest 2025 zeigt sich „Wuchang: Fallen Feathers“ jetzt auch in einem neuen Trailer, der weitere Eindrücke aus dem Soulslike vermittelt. Dabei präsentiert das bewegte Bildmaterial frische Gameplay-Szenen und rückt dieses Mal vor allem den Kampf in den Fokus.

Neuer Trailer rückt den Kampf in den Fokus

So geh es im neuen Trailer zu „Wuchang: Fallen Feathers“ ordentlich zur Sache, wenn die titelgebende Heldin Wuchang es mit allerhand feindlichen Kreaturen aufnehmen muss. Dabei gewährt das Video auch einen Blick auf die zahlreichen Waffen, die im Spiel zur Verfügung stehen werden. Dazu gehören unter anderem das bereits bekannte Einhandschwert und die Zweihandaxt, aber auch neue Kampfgeräte wie ein Speer, eine Mini-Gatling-Gun und ein Flammenwerfer.

Neben dem breitgefächerten Waffenarsenal kann Wuchang aber auch auf mächtige und bildschirmfüllende Zaubersprüche zurückgreifen. Im Trailer ist beispielsweise zu sehen, wie den Gegnern mit violettem Feuer der Gar ausgemacht wird oder eine beschworene Lotusblüte, die Projekte in alle Richtungen abfeuern kann. Und auch durch eine Ausweichbewegung lassen sich zusätzliche federähnliche Geschossen in Richtung Widersacher befördern.

Worum geht es in Wuchang: Fallen Feathers?

„Wuchang: Fallen Feathers“ versetzt Spieler in das 17. Jahrhundert zur Zeit der Ming-Dynastie. Ein Land namens Shu wird nicht nur vom Krieg, sondern auch von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht. Die sogenannte „Gefiederkrankheit“ sorgt dafür, dass sich die Menschen in gefährliche Monster verwandeln. In der Rolle der Piratenkriegerin Wuchang gilt es schließlich, die Ursachen der Krankheit, aber auch die eigene Vergangenheit zu ergründen.

Erscheinen soll „Wuchang Fallen Feathers“ noch im Laufe dieses Jahres, ein konkreter Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt. Geplant ist die Veröffentlichung für die PS5, die Xbox Series X/S (via GamePass) und den PC. Nachdem man zuletzt auf die Unreal Engine 5 gewechselt hatte, befinden sich die Entwickler laut eigenen Aussagen inzwischen in der finalen Phase ihrer Arbeit.

Weitere Meldungen zu WUCHANG - Fallen Feathers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren