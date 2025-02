Blades of Fire: Neues Spiel der Lords-of-Shadow-Macher angekündigt

Mit „Blades of Fire“ hat Entwickler MercurySteam, die vor allem für „Castlevania: Lords of Shadow“ bekannt sein dürften, ein brandneues Action-Adventure angekündigt. Highlight ist ein einzigartiges Schmiede-System, durch das sich eine Vielzahl mächtiger Waffenvarianten erschaffen lässt.

Das spanische Studio MercurySteam und Publisher 505 Games haben mit „Blades of Fire“ ein brandneues Action-Adventure angekündigt, das für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird. In der Vergangenheit machten sich die Entwickler vor allem durch die „Castlevania: Lords of Shadow“-Reihe einen Namen und entwickelten zuletzt auch für Nintendo das preisgekrönte „Metroid Dead“.

Jetzt kehren sie mit einer brandneuen IP zurück, die stilistisch jedoch an „Lords of Shadow“ anknüpft. Als Highlight führen die Entwickler neben dem Kampfsystem vor allem das einzigartige „Schmiede“-Feature an, sodass sich „nahezu unbegrenzte Waffenvariationen herstellen“ lassen. Ein Trailer liefert zudem erste Gameplay-Einblicke in „Blades of Fire“.

Ein Schmied als letzte Hoffnung

„Blades of Fire“ wird Spieler in die Rolle von Aran de Lira schlüpfen lassen. Der Erstgeborene des Königshauses ist der letzte Held, der mit Stahl umgehen kann und das ist auch bitter nötig. So hat die Königin Nerea nämlich einen Zauber gewirkt, der Stahl in Stein verwandelt hat und nur ihre Armee aus grotesken Kreaturen sind noch mit dem göttlichen Metall gerüstet, das jede andere Klinge bricht. Nun liegt es an Aran, sich der Bedrohung zu stellen.

Unterstützung bekommt der Held von Adso, einem jungen Gelehrten, der ihn auf seiner Reise begleiten wird. Durch sein Wissen über die verlorenen Mythen und die alte Fälschersprache wird er eine wichtige Rolle einnehmen. Zudem liefert er im Kampf hilfreiche Tipps, indem er die Feinde analysiert und entsprechende Notizen darüber anfertigt, wie man sie am effektivsten besiegt.

Taktische Kämpfe und ein einzigartiges Schmiede-System

Und hier kommt das einzigartige Waffenschmiede-System von „Blades of Fire“ ins Spiel. Um die Rüstungen der Gegner in den herausfordernden Kämpfen zu überwinden, benötigt es das passende Kampfgerät. Durch gefundene Schmiederollen lässt sich eine Vielzahl von Waffen schmieden, während die sieben verschiedenen Waffengattungen und die gewählten Materialien Auswirkungen auf Eigenschaften wie Gewicht, Länge, Schärfe, Haltbarkeit oder Durchschlagskraft haben können.

In den Kämpfen können bestimmte Körperteile der Widersacher gezielt angegriffen werden, während die Gegner abhängig von der Situation und der gewählten Waffe mit Hieb-, Stich- oder Schlagangriffen eingedeckt werden können. Dabei warten im Spielverlauf über 50 unterschiedliche Feindtypen, die alle über ihre eigenen Angriffsstile, Waffen und Rüstungen verfügen – angefangen von den Wachen der Königin bis hin zu gefährlichen Kreaturen und Untoten.

Die Reise beginnt bereits im Mai

Um die böse Königin Nerea aufzuhalten, müssen sich Aran und Adso gemeinsam auf eine beschwerliche Reise wagen. Das Ziel steht fest, doch auf dem Weg dahin warten zahlreiche Gefahren und Geheimnisse. Zu den Schauplätzen zählen unter anderem riesige Burgen, Paläste, die fast schon an ein Labyrinth erinnern und viele weitere Orte.

Erscheinen soll „Blades of Fire“ bereits am 22. Mai 2025. Geplant ist der Release des Action-Adventures für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und können auch im PS Store getätigt werden. PlayStation-Plus-Mitglieder können bis zur Veröffentlichung außerdem auch zehn Prozent sparen.

