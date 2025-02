Call of Duty 2025: Drohen Kompromisse? Release Gerüchten zufolge auch für PS4 und Xbox One

In diesem Jahr wird wie gewohnt ein neues „Call of Duty“ erscheinen, doch Fans befürchten jetzt, dass die Entwickler womöglich Kompromisse eingehen müssen. Laut den neuesten Gerüchten soll der Release des Shooters nämlich auch für die PS4 und Xbox One erfolgen.

Im Oktober des vergangenen Jahres veröffentliche Activision mit „Call of Duty: Black Ops 6“ den neuesten Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe. Zur Überraschung der Fans wurde der neue Ableger aber nicht nur für die PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Auch die alte Konsolengeneration wurde bedacht.

Nun steht in diesem Jahr das nächste „Call of Duty“ an, das bislang aber noch nicht offiziell angekündigt wurde. Doch offenbar hält Activision nach wie vor an den in die Jahre gekommenen Konsolen fest. So soll „Call of Duty 2025“ den neuesten Gerüchten zufolge nicht nur für die aktuellen Plattformen, sondern auch für die PS4 und Xbox One erscheinen.

Call of Duty 2025 angeblich auch für PS4 und Xbox One

Ursprung dieser Gerüchte ist der X-Account CharlieIntel, dessen Fokus vor allem auf dem Thema „Call of Duty“ liegt und dementsprechend auch als zuverlässige Informationsquelle gilt. Wie die Betreiber des Accounts in Erfahrung gebracht haben, soll sich „Call of Duty 2025“ auch „für die alten Konsolen in der Entwicklung“ befinden und „noch für PS4 und Xbox One erscheinen“. Gleichzeitig wird darüber spekuliert, ob diese Entscheidung auch der Grund dafür sein könnte, dass es in „Warzone“ „nicht zwei große Karten gleichzeitig“ gibt.

Die PS4 und Xbox One sind mittlerweile über ein Jahrzehnt alt. Obwohl „Call of Duty: Black Ops 6“ auf diesen Systemen – natürlich mit Abstrichen – noch spielbar war, befürchten die Fans jetzt, dass die Entwickler bei „Call of Duty 2025“ technische Kompromisse eingehen müssen, um die betagte Hardware weiterhin unterstützen zu können. An anderer Stelle wird vermutet, dass Activision womöglich auch auf einen Release für die Switch 2 von Nintendo schielen könnte.

Call of Duty 2025 könnte eine Fortsetzung von Black Ops 2 werden

Vorerst sollten die Informationen rund um den diesjährigen „Call of Duty“-Ableger aber mit Vorsicht zur Kenntnis genommen werden, solange eine offizielle Ankündigung noch auf sich warten lässt. Zu Beginn des letzten Jahres machten Gerüchte die Runde, dass die Entwicklung recht holprig verlaufen soll und deswegen noch immer unklar ist, welches Studio sich für den Großteil der Arbeit verantwortlich zeichnen wird.

Weitere Neuigkeiten rund um Call of Duty:

Weiteren Berichten nach soll „Call of Duty 2025“ eine direkte Fortsetzung zu „Black Ops 2“ darstellen und die Spieler in das Jahr 2030 schicken. Als Protagonist soll zudem David Mason zurückkehren, während die Handlung an den Tod von Bösewicht Raul Menendez anknüpfen soll. Aus spielerischer Sicht sollen zudem bekannte Features wie der Körperschutz und das neue Omnimovement zurückkehren.

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2025.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren