Diablo 5: Wann ist mit dem nächsten Teil zu rechnen? Blizzard spricht über Zukunftspläne

„Diablo 4“ ist seit 2023 erhältlich, während im letzten Jahr mit „Vessel of Hatred“ die erste Erweiterung veröffentlicht wurde. Ein zweites Add-On ist noch geplant, doch wie steht es um „Diablo 5“? Dazu äußerte sich Rod Fergusson von Blizzard jetzt in einem Interview.

Im Juni 2023 veröffentlichte Blizzard mit „Diablo 4“ nach über zehn Jahren den nächsten Teil der beliebten ARPG-Reihe, während im vergangenen Jahr mit „Vessel of Hatred“ die erste Erweiterung erschienen ist. Zuletzt bestätigten die Entwickler zudem selbst, dass man eine Art Live-Service-Ansatz verfolgen und das Spiel regelmäßig durch neue Inhalte am Leben halten möchte.

Doch was bedeutet das mit Blick auf ein mögliches „Diablo 5“? Wird ein fünfter Teil der Reihe in Zukunft erscheinen, oder wird „Diablo 4“ zu einem Langzeitprojekt für Blizzard? Zu diesem Thema äußerte sich jetzt Rod Fergusson, seines Zeichens General Manager des „Diablo“-Franchises bei Blizzard, in einem aktuellen Interview.

Wann erscheint Diablo 5?

Um die wichtigste Frage gleich vorweg zu klären: „Diablo 5“ wird wohl noch länger auf sich warten lassen, denn „Diablo 4“ soll laut Fergusson „noch Jahre“ unterstützt werden. So wurde er im Gespräch mit IGN gefragt, ob „Diablo 4“ womöglich das „ewige Diablo“ sein und sich in eine ähnliche Richtung wie das beliebte Online-Rollenspiel „World of Warcraft“ entwickeln könnte.

„Vielleicht nicht für immer“, antwortete der „Diablo“-Chef. „Wir wollen, dass es jahrelang Bestand hat. Ich weiß nicht, ob es ewig ist. Ich glaube, Destiny hat das versucht und gesagt: ‚Das ist ein Zehn-Jahres-Spiel‘, und dann waren es das schnell nicht mehr. Wir wollen, dass die Leute sehen, was vor ihnen liegt, denn wir wissen, dass man wahrscheinlich Hunderte von Stunden investiert, um ein Diablo-Spiel zu spielen, und wir wollen, dass die Leute wissen, dass wir ihre Zeit respektieren und dass wir nicht einfach da sind und dann wieder weg.“

Wie Blizzard Diablo 4 lange attraktiv gestalten möchte

Im Verlauf des Interviews wies Fergusson zudem darauf hin, dass auch zwischen den bisherigen Veröffentlichungen von „Diablo“ stets ein Jahrzehnt vergangen ist. Doch für „Diablo 4“ plant Blizzard eine deutlich aggressivere Update-Politik. Darüber sprach Fergusson auch auf der DICE Summit 2025 in Las Vegas und hielt einen Vortrag mit dem Titel „Die Entwicklung von Sanktuario: Der Aufbau eines beständigen Live-Service-Spiels in Diablo 4“.

Demnach seien vor allem vier Punkte besonders wichtig, um dieses Ziel erreichen zu können: die erfolgreiche Skalierung des Spiels, die kontinuierliche Bereitstellung von neuen Inhalten, eine Flexibilität in Bezug auf das Design und eine offene Kommunikation mit den Spielern über zukünftige Updates – auch wenn dadurch Überraschungen ausbleiben sollten.

Ursprünglich plante Blizzard, jährlich eine große Erweiterung für „Diablo 4“ zu veröffentlichen. Anfang Februar wurde jedoch bekannt gegeben, dass die zweite Erweiterung auf 2026 verschoben wird. Damit wird „Diablo 4“ auch das erste Spiel der Reihe sein, das mehr als eine große Erweiterung erhält.

