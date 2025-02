Forza Horizon 5: Rennspiel für die PS5 Pro optimiert – Diese Grafikmodi sind enthalten

Am gestrigen Donnerstagabend lieferte uns Microsoft ein umfangreiches Update zur PS5-Version des erfolgreichen Rennspiels „Forza Horizon 5“. Im Zuge der Ankündigung stellte Microsoft die unterschiedlichen Versionen für die PS5 vor und enthüllte zudem den Releasetermin für Sonys Konsole.

Ergänzend zu diesen Angaben veröffentlichten Microsoft und die Entwickler von Playground Games auf der offiziellen Website Details zur technischen Umsetzung von „Forza Horizon 5“ auf der PS5. Auf den Standardmodellen der Sony-Konsole warten zwei Grafikmodi auf euch, die bereits aus zahlreichen anderen Titeln bekannt sind.

Der Qualitätsmodus setzt auf eine höhere Auflösung sowie mehr grafische Details. Dabei stellt der Qualitätsmodus „Forza Horizon 5“ auf der PS5 und der PS5 Slim in 30 Bildern die Sekunde dar. Hinzukommt der Performancemodus.

Hier reduzierte Playground Games die Auflösung, mit der das Rennspiel intern gerendert wird, zugunsten einer Darstellung in 60FPS.

Diese Verbesserungen warten auf der PS5 Pro

Wer eine PS5 Pro sein Eigen nennen sollte, darf sich auf diverse technische Verbesserungen freuen. Wie Playground Games bekannt gab, optimierte das Studio „Forza Horizon 5“ nämlich für die PS5 Pro und bietet auf Sonys Highend-Konsole exklusive Features.

Zum einen warten natürlich mehr grafische Details. Vor allem der Performance-Modus auf der PS5 Pro soll im Vergleich mit den Standardmodellen der PS5 von einer „höheren visuellen Wiedergabetreue“ profitieren.

Auch beim Qualitätsmodus von „Forza Horizon 5“ legte Playground Games auf der PS5 Pro noch einmal Hand an. Zwar bleibt es auch auf Sonys neuester Konsole bei einer Darstellung in 30 Bildern die Sekunde.

Gleichzeitig dürfen sich die Spieler auf der PS5 Pro jedoch auf Raytracing-Reflexionen auf den Autos einstellen. Diese werden sowohl in den Rennen als auch im Freeroam-Modus geboten.

Die PS5-Version von „Forza Horizon 5“ erscheint am 29. April 2025. Wer sich für den Kauf der 99,99 Euro teuren Premium-Edition entscheiden sollte, kann am 25. April 2025 und somit vier Tage vor allen anderen loslegen. Pünktlich zum Vorabzugriff auf der PS5 erscheint am 25. April 2025 auf allen Plattformen das „Horizon Realms“ genannte Content-Update.

Das Update enthält eine Auswahl beliebter Community-Inhalte aus den „Evolving Worlds“-Updates und neuen Content. „Mit dieser brandneuen Funktion können Spieler in die Geschichte der Evolving World-Updates von Forza Horizon 5 eintauchen“, erklärt Playground Games.

„Entdeckt zwölf fantastische Evolving World-Standorte: Elf der besten bisher zeitlich begrenzten Standorte und die erstklassige Stadionstrecke.“

