Indiana Jones und der Große Kreis: Weitere Quelle grenzt den PS5-Release ein

Am gestrigen Donnerstagabend spendierte Microsoft der PS5-Version von „Forza Horizon 5“ einen Releasetermin und gab bekannt, dass das gefeierte Rennspiel Ende April für Sonys Konsole erscheint.

Wie wir seit dem letzten Jahr wissen, befindet sich noch ein weiterer Blockbuster der Xbox Game Studios für die PS5 in Arbeit. Die Rede ist von MachineGames‘ Action-Titel „Indiana Jones und der Große Kreis“, den Microsoft im vergangenen Dezember für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlichte.

Aktuellen Berichten zufolge könnte auch das neue Videospielabenteuer von Indy in ein paar Wochen den Weg auf die PS5 finden. Dies gibt zumindest Tom Warren von The Verge an, der in seinem Newsletter „Notepad“ davon spricht, dass „Indiana Jones und der Große Kreis“ im April 2025 für die PS5 erscheint.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Die Gerüchte um einen PS5-Release im April erreichen uns übrigens nicht zum ersten Mal. Bereits im letzten Jahr machten Berichte die Runde, in denen es hieß, dass PS5-Spieler im April 2025 an der Reihe sind.

Da es sich bei Tom Warren beziehungsweise The Verge um zuverlässige Quellen handelt, können wir wohl davon ausgehen, dass die Angaben zutreffend sind. Gestützt werden Warrens Aussagen vom Insider „Nate the Hate“, der im letzten Jahr von einem PS5-Release in der ersten Hälfte des Jahres 2025 sprach.

Trotz der sich verdichtenden Hinweise müssen wir natürlich darauf hinweisen, dass sich bislang weder Microsoft noch MachineGames zu einem Releasezeitraum für die Sony-Konsole äußern wollten.

Sollten sich die Angaben von Tom Warren bewahrheiten, dann dürfte eine entsprechende Ankündigung aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

MachineGames arbeitet an erstem DLC

Bei der Umsetzung für die PS5 wird es in den nächsten Monaten nicht bleiben. Darüber hinaus arbeiten die Entwickler von MachineGames an einem umfangreichen DLC zu Indys Abenteuer.

Der DLC trägt den Namen „The Order of Giants“ und wird uns laut offiziellen Angaben eine narrative Erfahrung bescheren, in der wir mehr über die Geschichte des alten Roms in Erfahrung bringen.

„Was wir derzeit über den DLC sagen können, ist, dass er ein sehr stark narrativ getriebenes, einzigartiges Erlebnis sein wird, das sehr gut zur Hauptkampagne passt“, kommentierte der verantwortliche Creative Director Axel Torvenius die laufenden Arbeiten am DLC im vergangenen November.

Unklar ist derzeit noch, wann „The Order of Giants“ erscheint.

