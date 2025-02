Kingdom Come Deliverance 2: Nächster Patch entfernt nervige Tutorial-Pop-Ups – Hardcore-Modus kommt im April

Kingdom Come Deliverance 2:

„Kingdom Come: Deliverance 2“ wird in Zukunft einige Änderungen durchmachen, wie die Entwickler jetzt in einem Stream verkündet haben. Zunächst einmal geht es aber den lästigen Tutorial-Einblendungen an den Kragen, während ein Hardcore-Modus im April folgen soll.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ ist seit Anfang Februar für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich und stellte den Test-Wertungen zufolge das erste große Highlight des Jahres dar. So ziehen nach wie vor zahlreiche Spieler durch das mittelalterliche Böhmen im Rollenspiel von Entwickler Warhorse Studios.

In der vergangenen Woche wurde zudem ein erster Patch veröffentlicht, der die Fans allerdings ein wenig enttäuscht zurückließ. Statt wichtiger Fehlerbehebungen brachte die Aktualisierung nur kleinere Verbesserungen mit sich. Doch jetzt hielten die Macher einen Stream ab, um einen Ausblick auf die kommenden Änderungen, die innerhalb der nächsten zwei Monate für „Kingdom Come: Deliverance 2“ geplant sind, zu gewähren.

Tutorial-Einblendungen, Barbier und Hardcore-Modus

So wollen die Warhorse Studios mit dem nächsten Patch zunächst erneut ein paar kleine Änderungen vornehmen. Dazu gehören auch die lästigen Tutorial-Einblendungen, die sich innerhalb der Community mittlerweile zu einem regelrechten Meme entwickelt haben. Außerdem soll im März ein Barbier ins Spiel integriert werden. Dort können die Spieler Kopf- und Gesichtsbehaarung von Henry ändern, was den Entwicklern zufolge auch das Charisma des Charakters erhöhen soll.

Eine weitere Neuerung ist der Hardcore-Modus für „Kingdom Come: Deliverance 2“, der im April verfügbar sein und das Spielerlebnis deutlich anspruchsvoller gestalten soll. So können sich die Spieler auf Wunsch Debuffs auferlegen, um beispielsweise die maximale Tragekapazität zu verringern. Ein weiterer Nachteil kann zudem dafür sorgen, dass mehr Schlaf nötig ist. Durch Schlafwandeln wird es jedoch auch möglich sein, an zufällige Orte zu gelangen – und einige davon sollen den Entwicklern zufolge auch nur durch diese Methode erreichbar sein.

Obendrein werden im Hardcore-Modus auch der Kompass und die Positionsanzeige auf der Karte entfernt. Stattdessen müssen sich die Spieler anhand der Sterne und Sonnenposition orientieren. Alternativ können auch die NPCs im Spiel nach dem Weg gefragt werden. Dadurch soll die Navigation und Fortbewegung deutlich anspruchsvoller ausfallen.

Balancing-Anpassungen am Kampf- und Wirtschaftssystem geplant

Vor wenigen Tagen äußerte sich Game Director Daniel Vavra (via TheGamer) zudem zum Kampf- und Wirtschaftssystem in „Kingdom Come: Deliverance 2“. Dabei zeigte er sich überrascht, dass sich die Spieler noch nicht lautstark über die Balance im späteren Verlauf des Mittelalter-Abenteuers beschwert hätten. Seiner Meinung nach sei es zu einfach, Geld zu verdienen und die Auseinandersetzungen zu überstehen.

Die Warhorse Studios seien sich jedoch über die Balancing-Probleme im Endgame bewusst und werden dementsprechend auch Änderungen vornehmen. Zu welchem Zeitpunkt die Anpassungen erfolgen werden, konnte Vavra jedoch noch nicht sagen.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ ist seit dem 4. Februar 2025 erhältlich und konnte sich nur 24 Stunde nach dem Release mehr als eine Million Mal verkaufen. Und auch die Spielerzahlen auf Steam konnten überzeugen und sogar den Erstling aus dem Jahr 2018 übertreffen. Mittlerweile konnten sogar zwei Millionen Exemplare des Rollenspiels verkauft werden, sodass die Erwartungen von Publisher Deep Silver bereits übertroffen wurden.

Weitere Meldungen zu Kingdom Come: Deliverance 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren