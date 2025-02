Monster Hunter Wilds: Jin Dahaad besiegen – Guide, Tipps

Achtung, es folgen massive Spoiler: Im Action-RPG „Monster Hunter Wilds“ zieht es euch in der Rolle eines Jägers ins mysteriöse Verbotene Land! Dort warten natürlich allerlei Monster, die ihr erlegen und anschließend zerlegen dürft. Während einige von diesen lediglich als Aufwärmübung taugen, verlangen euch Biester wie Jin Dahaad viel mehr ab. In diesem Guide soll es um das just erwähnte Monster gehen, auf das ihr in Kapitel 3 des Spiels trefft.

Da wir uns hiermit im finalen Kapitel der Hauptgeschichte von „Monster Hunter Wilds“ befinden, kommen wir natürlich nicht um einige Spoiler herum. Falls ihr also nicht wissen möchtet, wie ihr dieses Monster erledigen könnt, solltet ihr nach diesem Absatz aufhören zu lesen.

So erledigt ihr den Jin Dahaad in MH Wilds

Nach rund zehn bis zwölf Stunden solltet ihr ein besonders mysteriöses Gebiet im Verlorenen Land erreichen: Wyveria. Dort treiben besonders mächtige Bestien, sogenannte Wächter-Monster, ihr Unwesen. Allerdings lauern dort noch diverse weitere Gefahren, unter anderem der Jin Dahaad. Dieses Monster lebt in einer wirklich frostigen Umgebung und wird euch sowie euren Begleitern an einem Punkt im Action-RPG wirklich ordentlich einheizen.

Der Jin Dahaad ist der Apex Predator der Eissplitterklippen und steht somit an der Spitze der Nahrungskette dieses Ökosystems. Da das Monster im Laufe der Zeit spezielle Organe entwickelt hat, die seinen Körper permanent in kalte Luft hüllen, ist er perfekt an seinen Lebensraum angepasst. Mit seinen Gliedmaßen kann dieses „Monster Hunter Wilds“-Biest darüber hinaus Frost generieren, der ihm sowohl zur Fortbewegung als auch als Waffe gegen Feinde dient.

Eure erste Jagd in „Monster Hunter Wilds“ auf den Jin Dahaad beginnt mit einer Flucht vor dem Biest.

Zu eurem Glück hat der Jin Dahaad zwei Schwachpunkte sowie mehrere brechbare Körperstellen. Deshalb dürfte sich für diesen Kampf vor allem ein Hammer besonders gut als Waffe eurer Wahl eignen. Die Schwachpunkte des Monsters sind sein Maul und seine Brust. Wenn ihr diese angreift, könnt ihr also großen Schaden verursachen. Allerdings ist dies natürlich auch mit einem großen Risiko verbunden, denn die Angriffe des Biests haben es in sich.

Brechbar sind dafür die Eisplatte auf seinem Schädel, die beiden Vorderbeine, die Bauch- und Rückenplatten sowie die Hinterbeine. Darüber hinaus ist auch der Schwanz des Jin Dahaad brechbar und diesen könnt ihr sogar noch abtrennen. Allerdings solltet ihr diesen Kampf keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, denn das Monster kann mit jedem seiner Körperteile mächtige Eisangriffe entfesseln. Besonders effektiv sind Waffen mit dem Feuerelement.

Mit seinen Eisangriffen setzt euch Jin Dahaad mächtig zu.

Des Weiteren solltet ihr in diesem „Monster Hunter Wilds“-Kampf ebenfalls Blitzkapseln und Schockfallen in eurem Inventar haben. Mit diesen könnt ihr das Monster zuverlässig ausbremsen, um auf es einzudreschen. Noch eine kleine Anmerkung: Jin Dahaad könnt ihr erst mehrfach jagen, wenn ihr im High-Rank-Bereich angekommen seid!

Damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps und Tricks benötigen solltet, werft gerne einen Blick auf unsere weiteren Guides zu „Monster Hunter Wilds“. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Monsterjagen!

