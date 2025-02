Monster Hunter Wilds: Wächter-Arkveld besiegen – Guide, Tipps

SPOILER-WARNUNG! Euch macht im Action-RPG-Hit "Monster Hunter Wilds" das Biest Wächter-Arkveld zu schaffen? Dann seid ihr hier definitiv richtig! In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps für diese Jagd mit auf den Weg.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Im Action-RPG „Monster Hunter Wilds“ erreicht ihr als Mitglied eines Expeditionstrupps das geheimnisvolle Verbotene Land! Dort begegnet ihr natürlich allerlei Monstern, denen ihr euch entgegenstellen müsst. Während einige dieser Biester lediglich als Warm-up taugen, verlangen euch andere wiederum vieles ab. In diesem Guide soll es um so ein starkes Monster gehen, auf das ihr im 3. Kapitel des Spiels trefft.

Da wir uns hiermit im finalen Kapitel der Hauptgeschichte von „Monster Hunter Wilds“ befinden, kommen wir leider nicht um etwaige kleine Spoiler herum. Falls ihr also nicht wissen möchtet, wie ihr dieses Monster besiegen könnt, solltet ihr nach diesem Absatz aufhören zu lesen.

So erlegt ihr den Wächter-Arkveld in Wilds

Nach ungefähr zehn bis zwölf Stunden solltet ihr im Rahmen der „Wilds“-Hauptstory das Gebiet Wyveria erreichen. Dieses birgt allerlei Mysterien, auf die wir im Rahmen dieses Guides nicht näher eingehen werden. Was wir euch derweil sagen können, ist, dass sich hier sogenannte Wächter-Monster herumtreiben. Zu ihnen zählt unter anderem auch ein Wächter-Arkveld, der euch im Laufe eures Abenteuers im Verbotenen Land mehrfach über den Weg laufen wird.

Primär vertraut der Wächter-Arkveld seine ausfahrbaren Kettenklingen an den Flügeln, um seine Beute anzugreifen. Damit kann er nicht nur Energie aus seiner Umgebung aufnehmen und in ihren speichern, sondern diese Kraft ins Drachenelement umwandeln und in druckvollen Explosionen schlagartig wieder freisetzen. Hierbei entstehen ebenfalls Kristalle, die bei Kontakt mit dem Drachenelement explodieren. Doch das Biest hat auch seine Schwachpunkte:

Einmal könnt ihr die explosiven Kristalle zu eurem Vorteil einsetzen. Mit gezielten Treffern eurer Schleudermunition könnt ihr die Kristalle ebenfalls zur Explosion bringen und dem Wächter-Arkveld so ordentlich Schaden zufügen. Darüber hinaus könnt ihr noch diese Körperteile des „Monster Hunter Wilds“-Biests gezielt attackieren:

Kopf (Brechbar)

Kettenklingen (Brechbar x2/Schwachpunkt)

Schwanz (Abtrennbar)

Eure Erfolgsaussichten steigern könnt ihr des Weiteren mit Waffen, die über das Drachenelement verfügen. Hilfreich kann zudem eine Zweitwaffe sein, die zum Beispiel den Statuseffekt Betäubung, Gift oder Schlaf verursacht. Auch Blitzkapseln und Schockfallen sollten Teil eures Inventar sein, wenn ihr euch dem Wächter-Arkveld in „Monster Hunter Wilds“ entgegenstellt. So gelingt es euch, das Monster am Ende eines harten Kampfes endlich zu erlegen.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps und Tricks benötigen solltet, werft gerne einen Blick auf unsere weiteren Guides zu „Monster Hunter Wilds“. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Monsterjagen!

Weiter Tipps zu Monster Hunter Wilds:

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren