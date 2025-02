Monster Hunter Wilds: Wächter-Doshaguma besiegen – Guide, Tipps

Achtung, es folgen massive Spoiler: Im Action-RPG „Monster Hunter Wilds“ zieht es euch in der Rolle eines Jägers ins mysteriöse Verbotene Land! Dort warten natürlich allerlei Monster, die ihr erlegen und anschließend zerlegen dürft. Während einige von diesen lediglich als Aufwärmübung taugen, verlangen euch andere Biester alles ab. In diesem Guide soll es genau um so ein besonders starkes Monster gehen, auf das ihr in Kapitel 3 des Spiels trefft.

Da wir uns hiermit im finalen Kapitel der Hauptgeschichte von „Monster Hunter Wilds“ befinden, kommen wir natürlich nicht um einige Spoiler herum. Falls ihr also nicht wissen möchtet, wie ihr dieses Monster erledigen könnt, solltet ihr nach diesem Absatz aufhören zu lesen.

So erledigt ihr den Wächter-Doshaguma in Wilds

Nach rund zehn bis zwölf Stunden solltet ihr ein besonders mysteriöses Gebiet im Verlorenen Land erreichen: Wyveria. Dort treiben besonders mächtige Bestien, sogenannte Wächter-Monster, ihr Unwesen. Zu ihnen zählt unter anderem der Wächter-Doshaguma. Was es genau mit diesen Wächtern auf sich hat, das verraten wir euch an dieser Stelle nicht. Was wir euch dafür verraten können, ist, dass diese Biester deutlich stärker als ihre normalen Artgenossen sind.

Doch nicht nur das, denn ein Wächter-Doshaguma ist auch ein gutes Stück größer als die gewöhnlichen Vertreter seiner Spezies. Wie diese sind auch Wächter-Doshaguma glücklicherweise nicht allzu schnell unterwegs. Eure Flinkheit ist somit definitiv euer größter Trumpf in diesem Kampf. Allerdings haben sie ein ziemlich dickes Fell, weshalb sie selbst dann nicht zurückweichen, wenn sie von besonders wuchtigen Angriffen getroffen werden sollten.

Primär wird ein Wächter-Doshaguma in „Monster Hunter Wilds“ euch mit seinen kräftigen Vorderbeinen angreifen, mit denen er großen Schaden anrichten kann, sollte er euch treffen. Besonders gemein: Da seine Vorderbeine von einer besonderen Energie durchströmt werden, können sie weitflächige Explosionen verursachen. Vor diesen solltet ihr euch unbedingt in Acht nehmen! Ebenfalls gefährlich ist ihr säureartiger Speichel, den sie ab und an ausspucken.

Doch wie könnt ihr einem Wächter-Doshaguma nun beikommen? Die beiden Vorderbeine des Monsters sind seine größten Schwachpunkt und zu eurem Glück sind diese brechbar. Wenn ihr also an diesen genügend Schaden verursacht, könnt ihr sie deutlich weniger bedrohlich machen. Des Weiteren ist das Schwanzhaar des Biests brechbar. Besonders viel Schaden könnt ihr mit den Elementen Donner, Drache, Eis und Feuer anrichten. Rüstet also eine solche Waffe aus.

Noch ein weiterer kleiner Tipp zum Abschluss: Bündelt der Wächter-Doshaguma die Energie in seinen Vorderbeinen, bilden sich nach einer Explosion Kristalle. Diese könnt ihr mit einem gezielten Treffer aus eurer Schleuder zum Explodieren bringen und so beim Monster großen Schaden anrichten. So kommt ihr am Ende besser an begehrte Ressourcen wie das Wächter-Doshaguma-Fell heran, das ihr zur Herstellung von Rüstungsteilen benötigt.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps und Tricks benötigen solltet, werft gerne einen Blick auf unsere weiteren Guides zu „Monster Hunter Wilds“. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Monsterjagen!

