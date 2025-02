Monster Hunter Wilds: Wächter-Vulkan-Odogaron besiegen – Guide, Tipps

Achtung, es folgen massive Spoiler: Im Action-RPG „Monster Hunter Wilds“ erreicht ihr als erfahrener Jäger das geheimnisvolle Verbotene Land! Dort begegnet ihr natürlich allerlei Monstern, denen ihr euch in aufregenden Kämpfen stellen müsst. Während einige dieser Bestien lediglich als Warm-up taugen, verlangen euch andere wirklich alles ab. In diesem Guide soll es um so ein starkes Monster gehen, auf das ihr in Kapitel 3 des Spiels trefft.

Da wir uns hiermit im finalen Kapitel der Hauptgeschichte von „Monster Hunter Wilds“ befinden, kommen wir leider nicht um etwaige kleine Spoiler herum. Falls ihr also nicht wissen möchtet, wie ihr dieses Monster besiegen könnt, solltet ihr nach diesem Absatz aufhören zu lesen.

So erlegt ihr Wächter-Vulkan-Odogaron in Wilds

Nach ungefähr zehn bis zwölf Stunden solltet ihr im Rahmen der Hauptstory das Gebiet Wyveria erreichen. Dieses birgt allerlei Mysterien, auf die wir im Rahmen dieses Guides nicht näher eingehen werden. Was wir euch jedoch sagen können, ist, dass hier sogenannte Wächter-Monster ihr Unwesen treiben. Diese sind größer, stärker und auch aggressiver als ihre gewöhnlichen Artgenossen. Zu ihnen zählen unter anderem auch der Wächter-Vulkan-Odogaron.

Diese Monster sind überaus flink und können mit ihren Klauen schnell angreifen. Doch auch vor Angriffen mit ihrem Schwanz solltet ihr euch in „Monster Hunter Wilds“ unbedingt in Acht nehmen. Sollte euch ein Wächter-Vulkan-Odogaron mit seinen Klauen treffen, kann dies bei eurer Spielfigur den „Blutung“-Status verursachen, was euch stark schwächt. Darüber hinaus sind die Klauen mit einer mysteriösen Energie aufgeladen, die Explosionen verursachen!

Glücklicherweise hat ein Wächter-Vulkan-Odogaron gleich mehrere Schwachpunkte, die ihr mit euren Waffen ins Visier nehmen könnt. Genauer handelt es sich hierbei um diese Körperteile:

Kopf (Brechbar x2)

Vorderbeine (Brechbar/Schwachpunkt)

Hinterbeine (Brechbar)

Schwanz (Abtrennbar/Schwachpunkt)

Schwanzspitze (Brechbar)

Besonders anfällig ist der Wächter-Vulkan-Odogaron in „Monster Hunter Wilds“ gegen Angriffe mit dem Wasserelement. Des Weiteren solltet ihr sichergehen, dass ihr Fallgruben ausheben und Schockfallen aufstellen könnt. Diese bringen das Monster aus dem Tritt und verschaffen euch wertvolle Sekunden, in denen ihr ungehindert Schaden anrichten könnt. Nach einem durchaus fordernden Kampf könnt ihr anschließend begehrte Materialien einsammeln.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps und Tricks benötigen solltet, werft gerne einen Blick auf unsere weiteren „Monster Hunter Wilds“-Guides. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Monsterjagen!

Weiter Tipps zu Monster Hunter Wilds:

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren