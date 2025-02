Monster Hunter Wilds: Xu Wu besiegen – Guide, Tipps

SPOILER-WARNUNG! Euch bereitet im Action-RPG-Hit "Monster Hunter Wilds" die Bestie Xu Wu ordentlich Probleme? Dann seid ihr hier genau richtig! In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps für diese Jagd an die Hand.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Im Action-RPG „Monster Hunter Wilds“ verschlägt es euch in der Rolle eines Jägers ins geheimnisvolle Verbotene Land! Dort begegnet ihr natürlich allerlei Monstern, denen ihr einen neuen Scheitel ziehen müsst. Während einige dieser Biester jedoch nur als Aufwärmübung taugen, verlangen euch andere deutlich mehr ab. In diesem Guide soll es um so ein starkes Monster gehen, auf das ihr im 3. Kapitel des Spiels trefft.

Da wir uns hiermit im finalen Kapitel der Hauptgeschichte von „Monster Hunter Wilds“ befinden, kommen wir leider nicht um etwaige kleine Spoiler herum. Falls ihr also nicht wissen möchtet, wie ihr dieses Monster besiegen könnt, solltet ihr nach diesem Absatz aufhören zu lesen.

So erlegt ihr den Xu Wu in Wilds

Nach circa zehn bis zwölf Stunden solltet ihr im Rahmen der „Wilds“-Hauptstory das Gebiet Wyveria erreichen. Dieses birgt allerlei Mysterien, auf die wir im Rahmen dieses Guides nicht näher eingehen werden. Was wir euch derweil sagen können, ist, dass sich hier sogenannte Wächter-Monster herumtreiben. Doch das sind nicht alle Bestien, vor denen ihr euch in diesem Teil der Spielwelt in Acht nehmen solltet, denn auch der Xu Wu lauert dort!

Der Xu Wu sieht zwar „nur“ wie ein übergroßer Oktopus aus, doch dieses Biest hat es wirklich faustdick hinter den Ohren – ähm, Tentakeln. Auf seiner Speisekarte stehen nämlich die besagten Wächter-Monster, von denen ihr zuvor bereits mindestens drei Exemplare erledigt haben dürftet. Die Flüssigkeit, die von den Tentakeln des Xu Wu tropft, verhärtet sich schnell zu Klingen, mit denen er nicht nur auf euch einsticht, sondern sie auch auf euch abfeuert.

Dem Maul auf der Unterseite des „Monster Hunter Wilds“-Biests solltet ihr übrigens bestmöglich vermeiden. Wenn ihr Pech habt, packt euch der Xu Wu nämlich und kaut auf eurem kleinen Jägerlein genüsslich herum. Mit einem mächtigen Schlag im richtigen Moment könnt ihr das Monster allerdings aus der Balance bringen und zum Gegenangriff ausholen. Apropos Gegenangriff: Zum Glück hat der Xu Wu auch mehrere Schwachpunkte, die ihr angreifen solltet:

Kopf (Brechbar)

Maul (Brechbar)

Vorderarme (Brechbar x2)

Weitere Arme (Abtrennbar x4)

Darüber hinaus könnt ihr eure Erfolgsaussichten erhöhen, wenn eure Waffen mit dem Eiselement ausgestattet sind. Ein besonders nützlicher Statuseffekt ist des Weiteren Schlaf. Idealerweise habt ihr also zwei Waffen entsprechende Argumentationsverstärker ausgerüstet. Etwas von Vorteil sind Schockfallen, mit denen ihr den Xu Wu zuverlässig ausbremsen könnt. Mit all diesen Dingen könnt ihr das Monster mürbe machen und letztendlich erledigen!

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps und Tricks benötigen solltet, werft gerne einen Blick auf unsere weiteren Guides zu „Monster Hunter Wilds“. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß beim Monsterjagen!

