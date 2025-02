PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Am heutigen Freitag stehen wohl alle Zeichen auf die wilde Monsterjagd. Denn Capcom hat den neuesten Teil seiner beliebten Action-Reihe „Monster Hunter“ auf den Markt gebracht. Auf Steam stellt „Monster Hunter Wilds“ schon stündlich neue Spielerrekorde auf.

Wenn ihr euch auch auf die Reise in die Verbotenen Lande gemacht habt, haben wir einige wertvolle Tipps und Guides für euch parat. Wichtige Fakten zu „Monster Hunter Wilds“ haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Das gibt es an diesem Wochenende sonst noch

Wer nach neuen Deals sucht, wird auch in dieser Woche im PlayStation Store fündig. Unter dem Motto „Dealmania“ ist ein neuer Sale angelaufen, bei dem mehr als 2.200 Spiele, Bundles und Erweiterungen für PlayStation 5 und PlayStation 4 vergünstigt zu haben sind.

Einige der Highlights sind „Alien: Isolation“ sowie „The Last of Us Part 2 Remastered“. Auch „Anno 1800 Console Edition – Deluxe“, die „Dredge: Complete Edition“ oder „Marvel’s Spider-Man Remastered“ wurden bei der Aktion im Preis gesenkt. Der Sale läuft noch bis zum 13. März 2025 um 0:59 Uhr.

Auf Steam ist neben dem Release von „Monster Hunter Wilds“ auch noch einiges los. Auf der Plattform von Valve steht das Next Fest Februar an, bei dem viele kommende Titel vorgestellt werden. Vom 24. Februar bis zum 3. März gibt es jede Menge Demos sowie Livestreams und Chats mit den Entwicklern.

Dazu kamen in dieser Woche noch eine ganze Reihe weiterer Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 auf den Markt. Bereits am Dienstag erreichten uns „Ninja Five-0“ sowie „Spectre Divide“. Weiter ging es am Donnerstag mit „Cocktail Rush“, „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ und „Glover“. Am heutigen Freitag erschien mit „PGA Tour 2K25“ ein neuer Teil einer neben „Monster Hunter“ ebenfalls bekannten Reihe.

Was werdet ihr am Wochenende spielen und auf welche kommenden Titel freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren