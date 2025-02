Split Fiction: Darstellung in 4K und 60FPS? Hazelight liefert technische Details zur PS5-Version

Mit „Split Fiction“ erscheint in der nächsten Woche das neueste Coop-Abenteuer der Entwickler von Hazelight, dem Studio hinter „A Way Out“ und „It Takes Two“.

Nachdem Game Director Josef Fares in dieser Woche über den Umfang von „Split Fiction“ und die Länge der Kampagne sprach, erreichten uns zum Abschluss der Woche technische Details zu den Konsolenversionen des Coop-Titels. Wie EA und Hazelight bestätigten, dürfen sich Spieler auf der PS5 und der Xbox Series X/S auf eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde freuen.

„Das Spiel läuft mit 60 Bildern pro Sekunde und bietet euch und eurem Coop-Partner eine ruckelfreie Action-Abenteuerfahrt mit Mio und Zoe in ihren lebendigen und wunderschönen simulierten Welten“, heißt es zur Umsetzung für die PS5 und die Xbox Series X/S.

Wie steht es um die Auflösung auf den Konsolen?

Auch zur Auflösung auf den Konsolen verloren die Verantwortlichen ein paar Worte. Auf der PS5 und der Xbox Series X/S setzen die Entwickler von Hazelight auf eine dynamische 4K-Auflösung, um die Darstellung in 60 Bildern die Sekunde zu erreichen. Auf der Xbox Series S sind es aufgrund der schwächeren Hardware lediglich 1080p.

Zu möglichen technischen Verbesserungen, die „Split Fiction“ auf der PS5 Pro spendiert bekommt, machten EA und Hazelight bislang leider keine Angaben.

Schon in der letzten Woche bestätigte EA die Rückkehr des Freunde-Pass. Dieser war bereits in „A Way Out“ und „It Takes Two“ mit von der Partie. Der Freunde-Pass ermöglicht es euch, Freunde zum Spielen einzuladen, die den Titel nicht besitzen.

Dank der Crossplay-Unterstützung funktioniert das Ganze in „Split Fiction“ sogar plattformübergreifend. Unabhängig davon, ob ihr auf dem PC, der PS5 oder den Xbox-Konsolen spielt.

Entwickler versprechen eine abwechslungsreiche Erfahrung

Genau wie bei ihren letzten Projekten setzen die Entwickler von Hazelight auch bei „Split Fiction“ auf eine kooperative Erfahrung. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der beiden Charaktere Mio and Zoe. Die Entwickler beschreiben Mio und Zoe als zwei grundlegend unterschiedliche Persönlichkeiten.

Als sich die beiden mit einer Maschine verbinden, die sie in ihre Geschichten katapultiert, werden Mio und Zoe jedoch zu Gefangenen ihrer Werke und sind plötzlich aufeinander angewiesen.

Neben einer spannenden Geschichte verspricht Hazelight abwechslungsreiche Mechaniken, die euch stets aufs Neue überraschen sollen. „Fliehe vor einer drohenden Supernova, tanze mit einem Affen um die Wette, probiere ein paar coole Hoverboard-Tricks aus, kämpfe gegen ein böses Kätzchen und mehr“, so Hazelight.

„Split Fiction“ erscheint am 6. März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

