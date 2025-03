Assassin’s Creed Shadows: Fortschrittssystem mit Level, Perks und Loadouts vorgestellt

Ubisoft hat umfassende Informationen zum Fortschrittssystem von „Assassin’s Creed Shadows” veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen die zwei spielbaren Charaktere mit einzigartigen Archetypen, ein flexibles Levelsystem und anpassbare Loadouts.

Meisterrang und Wissen als Fortschrittsbasis

Den Angaben des Publishers zufolge wurde das Fortschrittssystem von „Assassin’s Creed Shadows” grundlegend überarbeitet, um die individuellen Spielstile der Charaktere Naoe und Yasuke zu berücksichtigen.

„Die Tatsache, in unserer feudalen japanischen Welt zwei verschiedene Charaktere mit einzigartigen Archetypen zu haben, hat uns dazu gebracht, die Art und Weise, wie wir die Spielerprogression angehen wollten, zu überdenken“, betont Ubisoft.

Diese Philosophie spiegele sich in der Art und Weise wider, wie das Erlernen neuer Fähigkeiten mit dem Sammeln von Meisterpunkten und Wissen (Rängen) zusammenhängt.

Meisterbäume und ihre Rolle beim Fortschritt

Spieler von „Assassin’s Creed Shadows” investieren in sogenannte Mastery-Trees bzw. Meisterbäume, die mit spezifischen Waffen und Archetypen verbunden sind. Yasuke folgt dem Samurai-Stil, während Naoe wahlweise als Shinobi oder Assassinin agiert.

„Was die Archetypenbäume betrifft, kann Yasuke in sein Samurai-Training investieren, um neue Möglichkeiten freizuschalten, im Kampf vielseitig zu sein, beispielsweise das Wechseln der Waffe mitten in einer Combo. Für Naoe eröffnet die Entwicklung der Shinobi- oder Assassinenbäume neue Möglichkeiten, Tarnung zu entwickeln und Feinde zu ermorden“, heißt es dazu.

Meisterpunkte, die für diese Fortschritte benötigt werden, erhält man durch das Abschließen von Quests, das Besiegen einzigartiger Gegner wie den Samurai Daisho oder durch gezielte Eliminierungen.

„Mit den einzigartigen Meisterbäumen wollen wir den Spielern die Freiheit geben, sich einer bestimmten Waffe, einem bestimmten Spielstil oder Archetyp zu widmen“, heißt es. Investierte Punkte können jederzeit zurückgesetzt werden, um den Spielstil flexibel anzupassen.

Wissen als geistiger Fortschritt

Neben den physischen Verbesserungen spielt in „Assassin’s Creed Shadows” auch Wissen eine zentrale Rolle. Es beschreibt die geistige Entwicklung der Charaktere und wird durch verschiedene nicht-kämpferische Aktivitäten gesammelt.

Dazu zählen das Auffinden verlorener Seiten in Tempeln, das Meditieren an Schreinen oder spezielle Trainingsmethoden wie das Erlernen neuer Kata für Yasuke. Das erworbene Wissen ist, auch wenn manche Aktivitäten charakterspezifisch sind, zwischen beiden Charakteren geteilt und ermöglicht den Zugang zu fortgeschrittenen Fertigkeiten.

„Denkt daran daran, euer Wissen zu erweitern, damit ihr im Rang aufsteigen und neue Fertigkeiten, Fähigkeiten und Upgrades freischalten können“, betont Ubisoft.

Denn: Wenn man sich einen Meisterbaum ansieht, wird schnell klar, dass einige Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht sofort freigeschaltet werden können. Spieler müssen zunächst ihren Wissensrang erhöhen, um sie verfügbar zu machen.

Nach Erreichen des sechsten und damit höchsten Wissensrangs wird ein zusätzlicher Fortschrittsbaum freigeschaltet, der passive Boni zur Optimierung des eigenen Spielstils bietet.

Ausrüstung und Kampfdynamik

Neben Fähigkeiten und Wissen spielt in „Assassin’s Creed Shadows” auch die Wahl der Ausrüstung eine entscheidende Rolle. Das Inventarsystem ermöglicht es, verschiedene Waffentypen, Rüstungen und Zubehör zu kombinieren. Zudem gibt es ein Qualitätsranking für Ausrüstung, darunter:

Gewöhnlich – Basiswerte und die geringste Qualität

– Basiswerte und die geringste Qualität Ungewöhnlich – Verbesserte Werte und ein Perk

– Verbesserte Werte und ein Perk Selten – Stärker und ermöglicht Gravuren für einen zweiten Perk

– Stärker und ermöglicht Gravuren für einen zweiten Perk Episch – Verbesserung für einen der Kernwerte möglich und mit etwas Glück kann ein Feind einen epischen Gegenstand fallen lassen, der besser als legendäre Gegenstände ist

– Verbesserung für einen der Kernwerte möglich und mit etwas Glück kann ein Feind einen epischen Gegenstand fallen lassen, der besser als legendäre Gegenstände ist Legendär – Ausrüstung hat einzigartige, handverlesene Werte, einen spielorientierten Perk und einen Gravurplatz

Spieler können ihre bevorzugten Ausrüstungsteile in der Schmiede verbessern, um sie an das aktuelle Level anzupassen. Zusätzlich gibt es ein zufälliges Beutesystem mit einigen fest platzierten legendären Gegenständen, die in der Spielwelt durch spezielle Herausforderungen oder in Truhen gefunden werden.

Attentatsmechanik und Feindwiderstand

Das Kampfsystem von „Assassin’s Creed Shadows” basiert auf einem Gesundheitssegment-Modell. Feinde verfügen über mehrere Gesundheitssegmente, die bestimmen, wie viel Schaden nötig ist, um sie zu eliminieren. Die anfangs verfügbare versteckte Klinge entfernt standardmäßig zwei Segmente. Das bedeutet, dass Feinde, die mehr Gesundheit haben, den Mordversuch überleben und sich dem Spieler zuwenden werden.

Die Farbe des Gesundheitsbalkens zeigt letztlich an, ob der Attentatsversuch erfolgreich sein wird – Weiß bedeutet tödlich, Gelb verursacht nur Schaden, Rot verhindert das Attentat. Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, in den Optionen die „Ein-Schuss-Attentat“-Funktion zu aktivieren, um unabhängig vom Feindlevel sofortige Kills auszuführen.

„Um sicherzustellen, dass Spieler schwierige Ziele mit Attentaten ausschalten können, können sie ihren Attentatsschaden in den Meisterbäumen verbessern, Ausrüstungsgegenstände und Waffen ausrüsten, die zusätzliche Boni gewähren, oder in der Schmiede Boni auf Ausrüstungsgegenstände eingravieren“, so Ubisoft.

Waffenanpassung und Loadouts

Neben der Optimierung von Fähigkeiten und Ausrüstung bietet „Assassin’s Creed Shadows“ erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Waffen und Loadouts.

Transmog und Waffenmodifikation

Spieler können das optische Erscheinungsbild ihrer Ausrüstung unabhängig von den Werten anpassen – eine Funktion, die als Transmog bezeichnet wird.

Sobald die Schmiede im Versteck gebaut wurde, dürfen Spieler ihre Ausrüstung kosmetisch verändern, ohne Ingame-Geld zu verwenden. Darüber hinaus lässt sich das Aussehen einzelner Waffenteile kombinieren, um eine individuell gestaltete Waffe zu erschaffen.

Loadouts speichern und verwalten

Wer verschiedene Spielstile ausprobieren möchte, kann Loadouts speichern. Diese ermöglichen es, Waffen- und Rüstungskombinationen schnell zu wechseln. Loadouts können in der Galerie des Verstecks ausgestellt und verwaltet werden.

Spezialisierung und Kampfstrategie

Das Fortschrittssystem von „Assassin’s Creed Shadows” bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Spezialisierung, um individuelle Spielstile zu optimieren.

Perks verbessern Waffen und Ausrüstung durch zusätzliche Effekte. Sie können die Werte verbessern, die Wirkung gegenüber Feinden beeinflussen oder exotische Zustände beinhalten, die zu einem veränderten Spielstil inspirieren. Einige dieser Boni werden durch Herausforderungen freigeschaltet oder bei Händlern erworben.

Einige der Vorteile verursachen bei Gegnern auch zusätzlichen Schaden. Dieses Element ersetzt eine der Waffen-Verbesserungen und die angestrebten Beeinträchtigungen benötigen eine Aufbauzeit, um zu wirken. Die Dauer kann je nach Ausrüstung und Perks variieren, sodass sie bei Feinden mit größeren Gesundheitspools nützlicher sind.

Hierbei gibt es spezielle Statuseffekte, die Feinde im Kampf beeinflussen:

Bluten – Hoher Sofortschaden nach vollem Aufbau

– Hoher Sofortschaden nach vollem Aufbau Gift – Langsamer Schaden über Zeit, verursacht Übelkeit bei Gegnern, die zu einer Unterbrechung führt

– Langsamer Schaden über Zeit, verursacht Übelkeit bei Gegnern, die zu einer Unterbrechung führt Benommenheit – Feinde können sich für kurze Zeit nicht verteidigen und ihre Angriffe verfehlen meist das Ziel

– Feinde können sich für kurze Zeit nicht verteidigen und ihre Angriffe verfehlen meist das Ziel Knock out – Gegner werden temporär kampfunfähig und bleiben am Boden

Je nach Kombination aus Ausrüstung, Waffen und Perks lassen sich letztlich unterschiedliche Spielweisen realisieren. Beispiele hierfür sind:

Exotischer Kampf mit Naoe : Kombination von Angriffen und Sprüngen für einen schnellen, aggressiven Kampfstil

: Kombination von Angriffen und Sprüngen für einen schnellen, aggressiven Kampfstil Stealth-Range-Build für Yasuke: Einsatz von legendären Bögen für lautlose Distanzattacken

Spieler haben die Möglichkeit, ihren Spielstil in „Assassin’s Creed Shadows“ weiter zu spezialisieren, sei es für gezielte Nachtangriffe oder offensive Kampfstrategien mit perfekten Paraden.

Handel und Wirtschaftssystem

In der offenen Spielwelt von „Assassin’s Creed Shadows” gibt es verschiedene Händler, die Ausrüstung, Ressourcen und kosmetische Gegenstände verkaufen. Zudem können Spieler überschüssige Items verkaufen oder neue Waffen und Rüstungen erwerben. Einige Händler bieten exklusive Gegenstände an, die nur über den Handel erhältlich sind.

Umfangreichere Details zum Fortschrittsystem hält Ubisoft in einem veröffentlichten Blogbeitrag bereit.

Selbst Hand anlegen dürfen interessierte Spieler schon bald: „Assassin’s Creed: Shadows“ erscheint am 20. März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

