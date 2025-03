Monster Hunter Wilds: So lang fällt die Spielzeit aus + Kapitelübersicht

"Monster Hunter Wilds" bietet in bester Serientradition genug Umfang für zig Spielstunden. Doch wie viel Spielzeit könnt ihr für das Action-RPG aus dem Hause Capcom ungefähr einplanen? In diesem Artikel verraten wir es euch.

Achtung, es folgen Spoiler: In „Monster Hunter Wilds“ könnt ihr in der Rolle eines versierten Jägers das geheimnisvolle Verbotene Land erkunden. Die verschiedenen Biome dieser Region sind nicht nur die Heimat von allerlei gefährlichen Bestien, sondern bergen auch verschiedene wertvolle Ressourcen und Mysterien. Doch wie lange wird euch euer packendes Abenteuer in Capcoms Action-RPG-Hit ungefähr an den DualSense-Controller fesseln?

Auf diese Frage geben wir euch in den nachfolgenden Zeilen eine Antwort. Darüber hinaus zeigen wir euch ebenfalls eine Kapitelübersicht der verschiedenen Story-Abschnitte der Monsterhatz.

So lange braucht ihr für die Wilds-Story

Beginnen wir zunächst mit der Story von „Monster Hunter Wilds“. Diese ist in sechs große Kapitel unterteilt, die sich wiederum in mehrere Unterkapitel einteilen lassen. Die Hauptgeschichte umfasst dabei die ersten drei Kapitel. Wenn ihr euch nur hierauf konzentriert, könnt ihr ungefähr 15 Stunden einplanen. Ihr könnt die ersten drei Story-Kapitel sicherlich auch in zehn bis zwölf Stunden beenden. Andere Spieler benötigen vielleicht auch bis zu 20 Stunden.

Entscheidend hierfür, und deshalb nennen wir hier auch mehrere Zeitangaben, sind vor allem eure spielerischen Fähigkeiten. Falls ihr bereits mit der „Monster Hunter“-Reihe und deren Gameplay-Loop aus Vorbereitung, Jagen und Craften vertraut seid, dürftet ihr ziemlich fix vorankommen. Sollte „Wilds“ euer erster Ableger des Franchise sein, dürfte es bei euch vermutlich etwas länger dauern, die verschiedenen Mechaniken und Strategien richtig zu greifen.

In „Monster Hunter Wilds“ warten allerlei mächtige Bestien auf euch.

Wollt ihr hingegen die komplette Geschichte von „Monster Hunter Wilds“ durchspielen, also alle sechs Story-Kapitel, dürftet ihr voraussichtlich circa 40 Stunden beschäftigt sein. Erfahrene Monsterjäger könnten womöglich schon nach 30 Stunden fertig sein, Jägerneulinge eventuell auch erst nach knapp 50 Stunden. Die drei letzten Kapitel sind euer erster Vorgeschmack auf das, was euch danach im Endgame erwartet. Ab hier trefft ihr auf stärkere Biester.

Das Freischalten neuer Story-Kapitel läuft ab der zweiten Hälfte, also ab Kapitel 4, übrigens ein kleines bisschen anders ab. Euer Jägerrang spielt jetzt eine größere Rolle, denn erst wenn ihr ein bestimmtes Level erreicht habt, erhaltet ihr Zugriff auf neue Quests. Um euren Jägerrang erhöhen zu können, müsst ihr mehrere optionale Missionen erfolgreich abschließen.

Hier sind alle sechs Kapitel der „Wilds“-Hauptgeschichte in der Übersicht:

Kapitel 1-1: Wüstenwanderer

Wüstenwanderer Kapitel 1-2: Zurück zum Lager, Der Anfang, Dorf der flüsternden Winde

Zurück zum Lager, Der Anfang, Dorf der flüsternden Winde Kapitel 1-3: Auf zum Wald, Waldfunde

Auf zum Wald, Waldfunde Kapitel 1-4: Die Untersuchung geht weiter, Jägerstolz

Die Untersuchung geht weiter, Jägerstolz Kapitel 1-5: Die Suche nach Einsamkeit, Jenseits der Sintflut

Die Suche nach Einsamkeit, Jenseits der Sintflut Kapitel 2-1: Ein lauernder Schatten, In flammende Gefilde

Ein lauernder Schatten, In flammende Gefilde Kapitel 2-2: Ein überraschender Sturm, Das Auge des Sturms

Ein überraschender Sturm, Das Auge des Sturms Kapitel 2-3: Ein verwüstetes Ziel, Hoffnung auf die Heimat

Ein verwüstetes Ziel, Hoffnung auf die Heimat Kapitel 2-4: Beunruhigende Stille, Lang vergessene Flamme

Beunruhigende Stille, Lang vergessene Flamme Kapitel 3-1: Aus der Flamme geboren, Die getreuen Hüter

Aus der Flamme geboren, Die getreuen Hüter Kapitel 3-2: Unbezwingbarer Geist, Wer nicht friert, der nicht gewinnt

Unbezwingbarer Geist, Wer nicht friert, der nicht gewinnt Kapitel 3-3: Durch die Dämmerung, Ein Weg vorwärts, Der Kreis schließt sich

Durch die Dämmerung, Ein Weg vorwärts, Der Kreis schließt sich Kapitel 3-4: Der Morgen bricht an, Gesprengte Ketten

Der Morgen bricht an, Gesprengte Ketten Kapitel 3-5: Visionen der Hoffnung, Monsterjäger

Nach dem Ende der Hauptgeschichte ist in „Monster Hunter Wilds“ noch längst nicht Schluss.

Kapitel 4-1: Ein Besucher aus dem Westen, Neue Ökosysteme

Ein Besucher aus dem Westen, Neue Ökosysteme Kapitel 4-2: Jagd auf Veränderungen, Ein Treffen, Lauernde Schatten

Jagd auf Veränderungen, Ein Treffen, Lauernde Schatten Kapitel 4-3: Tour durch die Geschichte, Zur Wyvernrast, Von Funken und Dornen

Tour durch die Geschichte, Zur Wyvernrast, Von Funken und Dornen Kapitel 5-1: Vorahnungen, Omen, Eiskalter Vortex

Vorahnungen, Omen, Eiskalter Vortex Kapitel 5-2: Die Wurzel allen Übels, Ein Schwall an Energie, Die Welt steht Kopf

Die Wurzel allen Übels, Ein Schwall an Energie, Die Welt steht Kopf Kapitel 5-3: Die Wolken brechen auf

Die Wolken brechen auf Kapitel 6-1: Glieder einer Kette, Was vor uns liegt

Wie lange beschäftigt euch das Endgame in Wilds?

Sobald ihr das wirklich finale Kapitel 6-1 erfolgreich abgeschlossen habt, habt ihr so ziemlich alle „wichtigen“ Inhalte gesehen, die „Monster Hunter Wilds“ aktuell zu bieten hat. Allerdings muss deshalb natürlich noch lange nicht Schluss sein, denn eure Jagden könnt ihr unabhängig davon fortsetzen. Einmal dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass sich an diesem Punkt noch nicht alle Waffen, Rüstungsteile oder auch Layered Armors in eurer Sammlung befinden werden.

Darüber hinaus warten selbstverständlich auch noch die letzten Trophäen darauf, von euch freigeschaltet zu werden – falls ihr das denn möchtet. Um die Platin-Trophäe zu erhalten, dürften zahlreiche Stunden ins Land ziehen. Für die Platin-Trophäe könnt ihr sicherlich gut und gerne ungefähr 100 Spielstunden einplanen, ehe sie auf eurem Bildschirm erscheint. Des Weiteren könnt ihr euch ebenfalls noch online mit euren Freunden im Koop-Modus gemeinsam auf Monsterjagd begeben und das mit Crossplay-Unterstützung.

Bis ihr alles in „Monster Hunter Wilds“ freigeschaltet habt, vergehende dutzende Stunden.

Da das Endgame quasi kein richtiges Ende hat beziehungsweise weil dieses „Ende“ einzig und allein von eurer Motivation abhängt, können wir euch an dieser Stelle leider keine ungefähre oder gar eine definitive Zeitangabe nennen. Ihr könnt definitiv weit mehr als 100 Stunden mit „Monster Hunter Wilds“ verbringen, bestimmt auch hunderte Stunden. Zudem wurden neue Inhalte bereits von Capcom bestätigt. Es sollte also erst einmal mehr als genug zu tun geben.

Was ist mit dem Meisterrang? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es in „Monster Hunter Wilds“ keinen Meisterrang. Denkbar wäre, dass Capcom diesen zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Update oder einer vollumfänglichen Erweiterung, im Stile von „Iceborne“ oder „Sunbreak“, nachreicht. Offizielle Informationen hierzu gibt es gegenwärtig allerdings noch nicht.

