PS Store: Ehemaliges Xbox-Exklusivspiel rast weltweit an die Spitze der Vorbesteller-Charts

Kaum wurde der Release-Termin von „Forza Horizon 5“ für die PS5 bekannt gegeben, schon stürmte das zuvor Xbox-exklusive Open-World-Rennspiel in zahlreichen Ländern an die Spitze der Vorbesteller-Charts des PS Stores.

Microsoft scheint seinen Weg als erfolgreicher Multiplattform-Publisher fortzusetzen zu können: Nachdem der Xbox-Hersteller bereits im Dezember des vergangenen Jahres den Titel des weltweit umsatzstärksten Videospiel-Publishers für sich beanspruchen konnte, wobei 64 Prozent der Verkäufe auf Sonys PlayStation-Systeme entfielen, steht jetzt erneut ein ehemals Xbox-exklusives Spiel an der Spitze der Vorbesteller-Charts im PlayStation Store.

So ist es „Forza Horizon 5“ gelungen, innerhalb nur eines Tages nach der Bekanntgabe des Release-Termins für die PS5 und dem damit verbundenen Start der Vorbestellungen weltweit die Spitzenpositionen zu erobern. Das scheint ein deutliches Zeichen für die Vorfreude der Spieler zu sein und welch großen Erfolg Microsoft erwarten kann.

Vorbestellungen deuten nächsten Erfolg für Microsoft an

Ein Blick auf die Vorbestellungen im deutschen PS Store zeigt, dass die 99,99 Euro teure Premium Edition von „Forza Horizon 5“ aktuell den ersten Platz belegt, gefolgt von der Standardfassung für 69,99 Euro. Auf dem siebten Platz befindet sich zudem die Deluxe Edition des kommenden Rennspiels, die für 89,99 Euro zu haben ist.

Doch nicht nur in Deutschland konnte „Forza Horizon 5“ an die Spitze rasen. Auch in Großbritannien und in vielen anderen europäischen Ländern wie Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Niederlande, Griechenland, Finnland, Norwegen, Schweden, Kroatien, Polen und der Tschechischen Republik konnten sich zwei der drei verfügbaren Versionen in den Top 5 der meist vorbestellten Spiele im PS Store positionieren.

Und auch in den USA rangiert „Forza Horizon 5“ auf dem ersten Platz, genauso wie in den südlich gelegenen Gefilden wie Argentinien, Brasilien und Chile. Selbst in Japan, dessen Markt für Microsoft schon immer ein schwieriges Pflaster war, scheinen die Spieler dem Rennspiel entgegenzufiebern, sodass der fünfte Platz in den Pre-Order-Charts erreicht werden konnte.

Microsoft bringt im Frühjahr noch mehr Spiele auf die PS5

Natürlich gilt es nicht, außer Acht zu lassen, dass die beeindruckende Nachfrage womöglich durch den kurzfristigen Start der Vorbestellungsphase beeinflusst wurde. Dennoch ist davon auszugehen, dass „Forza Horizon 5“ auf der PS5 äußerst erfolgreich sein wird. Wahrscheinlich lässt Microsoft sich sogar einen noch größeren Gewinn durch die Lappen gehen, da eine physische Disk-Version bislang nicht geplant ist.

Ab dem 25. April 2025 wird „Forza Horizon 5“ schließlich für die PS5 erhältlich sein. Gerüchten zufolge könnte im selben Zeitraum auch die PS5-Version von „Indiana Jones und der Große Kreis“ erscheinen. Ohnehin ist Microsofts Release-Kalender für die Sony-Konsole im Frühjahr prall gefüllt: Am 4. März erscheint „Age of Mythology: Retold“, gefolgt von „Age of Empires 2: Definitive Edition“ im Laufe des Frühjahrs. Das nächste große Highlight steht mit „Doom: The Dark Ages“ an, das am 15. Mai 2025 erscheinen wird.

