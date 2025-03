PS4 & PS5: Assassin’s Creed Shadows & mehr – Neuerscheinungen im März in der Übersicht

Der März hat mehr als drei Dutzend neue Spiele für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 im Gepäck! Welche Neuerscheinungen, die bald ihren Weg in den Handel finden, ihr genau im Blick behalten solltet, erfahrt ihr in unserer Monatsübersicht.

Der März hat endlich begonnen und hat allerlei vielversprechende Videospiele für die PS4 und die PS5 mit dabei. Nachfolgend stellen wir euch wie gewohnt ein paar potentielle Highlights unter diesen Neuerscheinungen für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 etwas näher vor.

Split Fiction (PS5)

Release: 6. März 2025

Die zwei Autorinnen Mio und Zoe sind zwar nicht unbedingt die besten Freundinnen, doch dafür teilen sie mit dem Schreiben eine gemeinsame Leidenschaft. Ihre Genre-Vorlieben gehen allerdings ziemlich weit auseinander: Während die eine eine Schwäche für Fantasy-Abenteuer hat, brennt die andere regelrecht für mitreißende Science-Fiction-Geschichten. Eines Tages finden sie sich jedoch in ihren Storys wieder und müssen einen Weg zurück nach Hause finden.

In „Split Fiction“ erwartet euch ein mitreißendes Koop-Abenteuer.

Das Action-Adventure „Split Fiction“ gehört sicherlich zu den meisterwarteten Spielen im März, immerhin ist es das neueste Abenteuer der Koop-Spezialisten von Hazelight Studios („It Takes Two“). Gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin durchquert ihr detailreich gestaltete Welten, löst verschiedene Rätsel und bezwingt zusammen gefährliche Gegner. Erneut enthalten ist ein Freunde-Pass, der dank Crossplay diesmal sogar Plattform-übergreifend funktioniert.

Assassin’s Creed Shadows (PS5)

Release: 20. März 2025

Wir befinden uns im Jahr 1579, mitten in der sogenannten Azuchi-Momoyama-Zeit (1573-1603). Es war eine der bedeutendsten Phasen der japanischen Geschichte, die von brutalen Bürgerkriegen und dem Streben nach einem geeinten Land geprägt waren. Mittendrin ist die Kunoichi Naoe, die seit der Zerstörung ihrer Heimat Iga auf Rache sinnt. Samurai Yasuke, ein Krieger Nobunagas, muss sich indes den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.

„Assassin’s Creed Shadows“ entführt euch in den Rollen von Naoe und Yasuke ins feudale Japan.

Mit „Assassin’s Creed Shadows“ erscheint der neueste Hauptteil der beliebten Spielereihe, der mit dem Japan-Setting einen lange gehegten Fan-Traum in Erfüllung gehen lässt. Die Reise bis zum Release war jedoch mit verschiedenen Leaks, Problemen und Verzögerungen gepflastert. Spielerisch versprechen die Macher indes einen deutlichen Sprung gegenüber den Vorgängern und auch die Spielwelt soll dank eines Jahreszeitenwechsels nun noch lebendiger wirken.

Bleach: Rebirth of Souls (PS4, PS5)

Release: 21. März 2025

Das Leben des Oberschülers Ichigo Kurosaki soll sich schlagartig ändern, als die Shinigami-Kriegerin Rukia in sein Leben tritt. Um seine Familie vor einem Hollow beschützen zu können, geht er einen Handel mit Rukia ein und erhält so selbst die Kräfte eines Todesgottes. Mit dieser neuen Macht ausgestattet, muss er fortan seine Stadt vor Hollows beschützen. Allerdings wird er schon bald in Ereignisse verwickelt, die viel größer sind, als er jemals geahnt hätte.

In „Bleach: Rebirth of Souls“ könnt ihr einige ikonische Kämpfe des Anime-Hits nachspielen.

Mit „Bleach: Rebirth of Souls“ erscheint diesen Monat das erste große Konsolenspiel zum populären Anime-Hit seit mehr als dreizehneinhalb Jahren! Das Fighting-Game lässt euch die bekannte Geschichte rund um Ichigo und seine Freunde bis zum „Arrancar“-Arc hautnah selbst erleben. Auf Ereignisse des finalen „Thousand-Year Blood War“-Arc müsst ihr also verzichten. Dafür versprechen die Macher eine große Charakterauswahl und massig krachende Action.

Weitere Neuerscheinungen im März:

Dienstag, 4. März 2025

Age of Mythology: Retold

Carmen Sandiego

Two Point Museum

War Robots: Frontiers

Mittwoch, 5. März 2025

Morkull Ragast’s Rage

Donnerstag, 6. März 2025

Care Bears: To the Rescue

Eldrador Creatures Shadowfall

Ever 17: The Out of Infinity

FragPunk

„FragPunk“ möchte den Online-Shooter-Markt ordentlich aufmischen.

Never 7: The End of Infinity

Sorry We’re Closed

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars

Freitag, 7. März 2025

Sugardew Island: Your Cozy Farm Shop

Dienstag, 11. März 2025

Beyond the Ice Palace 2

Centum

Chornobyl Liquidators

Wanderstop

Im Cozy-Adventure „Wanderstop“ könnt ihr die Seele baumeln lassen.

Mittwoch, 12. März 2025

FATE: Reawakened

Metal Bringer

Donnerstag, 13. März 2025

Bionic Bay

Dungeons of Hinterberg

Matcho

Freitag, 14. März 2025

WWE 2K25

Dienstag, 18. März 2025

MLB The Show 25

Mittwoch, 19. März 2025

Just Crow Things

Freitag, 21. März 2025

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Ein aufregendes JRPG-Abenteuer erwartet euch im neuesten „Atelier“-Game.

Dienstag, 25. März 2025

Killing Floor 3

Donnerstag, 27. März 2025

AI Limit

Atomfall

Blue Wednesday

Care Bears: Unlock the Magic

Gal Guardians: Servants of the Dark

Instruments of Destruction

Karma: The Dark World

Kemono Heroes

Sports: Renovations

Alle Fans herausfordernder Soulslike-Action kommen mit „The First Berserker: Khazan“ auf ihre Kosten.

The First Berserker: Khazan

Freitag, 28. März 2025

Dollhouse: Behind the Broken Mirror

Rain World: The Watcher

Möchtet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im März holen?

