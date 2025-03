PS5 & PS4: 220 Wochenend-Deals mit bis zu 90 Prozent Rabatt gestartet

Sony lockt mit frischen Rabatten auf PS4- und PS5-Spiele. Einige der reduzierten Titel sind zu einem neuen Niedrigstpreis im PlayStation Store erhältlich, bei anderen handelt es sich um wiederkehrende Angebote.

So ist etwa „Lies of P“ für 35,99 Euro im Sale vertreten, was einem Nachlass von 40 Prozent entspricht – wie schon in den Rabattaktionen der vergangenen Monate. Auch „Borderlands 3“ wurde zum wiederholten Mal reduziert und kostet 6,99 Euro – eine Ersparnis von 90 Prozent.

Ein weiterer Deal ist die „The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition“, die um 67 Prozent im Preis gesenkt wurde und einige Tage für 18,14 Euro im Sale verweilt. Es ist ein Betrag, der seit einem Jahr nahezu monatlich erreicht wird. Wer auf Rennspiele steht, kann sich „Assetto Corsa Competizione“ für 11,99 Euro sichern – eine Ersparnis von 70 Prozent. Im November des vergangenen Jahres war der Titel sogar zwei Euro günstiger im Sale vertreten.

Neuer Bestpreis für Robocop: Rogue City

Auch einige Indie-Hits und Story-lastige Spiele sind reduziert. So gibt es „Cult of the Lamb“ für 12,49 Euro (50 Prozent günstiger) und das Action-Adventure „Robocop: Rogue City“ für nur 8,99 Euro – 85 Prozent unter dem ursprünglichen Preis. Beim zuletzt genannten Titel haben wir es tatsächlich mit einem neuen PSN-Bestpreis zu tun, nachdem in den vorherigen PSN-Sales noch 19,79 Euro fällig wurden.

Horror-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: „The Quarry“ ist mit 87 Prozent Rabatt für 9,74 Euro verfügbar. Wer sich für intensive Story-Spiele interessiert, kann sich „A Plague Tale: Requiem“ für 23,99 Euro (60 Prozent Rabatt) oder „A Plague Tale: Innocence“ für 11,99 Euro (70 Prozent Rabatt) sichern.

Action- und Rollenspiel-Fans haben außerdem die Möglichkeit, „Dead Cells“ für 9,99 Euro und somit zum neuen Bestpreis (abgesehen von einem vorherigen PS-Plus-Angebot) zu erstehen. „Brothers: A Tale of Two Sons“ ist für 9,99 Euro dabei, was einem Rabatt von 50 Prozent entspricht.

Weitere Angebote aus dem Wochenend-Sale im Überblick

Neben diesen Spielen sind viele weitere Titel im Angebot:

Afterimage – 7,49 Euro (-70%)

– 7,49 Euro (-70%) Atomic Heart – 27,99 Euro (-60%)

– 27,99 Euro (-60%) Arcade Paradise – 6,99 Euro (-65%)

– 6,99 Euro (-65%) Asterigos: Curse of the Stars – 12,24 Euro (-70%)

– 12,24 Euro (-70%) Banishers: Ghosts of New Eden – 29,99 Euro (-50%)

– 29,99 Euro (-50%) Bramble: The Mountain King – 10,49 Euro (-65%)

– 10,49 Euro (-65%) Bugsnax – 5,49 Euro (-75%)

– 5,49 Euro (-75%) Chivalry 2 – 9,99 Euro (-75%)

– 9,99 Euro (-75%) Creed: Rise to Glory – Championship Edition – 21,99 Euro (-45%)

– 21,99 Euro (-45%) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 24,99 Euro (-50%)

– 24,99 Euro (-50%) Eiyuden Chronicle: Rising – 4,49 Euro (-70%)

– 4,49 Euro (-70%) Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition – 18,14 Euro (-67%)

– 18,14 Euro (-67%) Evil West – 17,99 Euro (-70%)

– 17,99 Euro (-70%) Expeditions: A Mudrunner Game – 32,49 Euro (-35%)

– 32,49 Euro (-35%) Fobia – St. Dinfna Hotel – 2,99 Euro (-90%)

– 2,99 Euro (-90%) Ghostrunner 2 – 9,99 Euro (-75%)

– 9,99 Euro (-75%) Grand Theft Auto 5 – 19,99 Euro (-50%)

– 19,99 Euro (-50%) Grounded – 23,99 Euro (-40%)

– 23,99 Euro (-40%) Let’s Sing Abba – 23,99 Euro (-40%)

– 23,99 Euro (-40%) MotoGP 21 – 4,49 Euro (-90%)

– 4,49 Euro (-90%) Nobody Wants to Die – 12,49 Euro (-50%)

– 12,49 Euro (-50%) Soulstice – 7,99 Euro (-80%)

– 7,99 Euro (-80%) System Shock – 19,99 Euro (-50%)

– 19,99 Euro (-50%) Them’s Fightin’ Herds – 1,99 Euro (-90%)

Auch das war längst nicht alles: Im PlayStation-Store sind dem Wochenend-Sale mehr als 230 Deals zugeordnet. Einen Überblick finden sparsame Spieler auf den Konsolen sowie im Web-Store des PlayStation-Networks.

Die aktuellen Angebote im PlayStation Store sind nur für kurze Zeit verfügbar. Wer Interesse hat, sollte bis spätestens 4. März 2025 um 00:59 Uhr zuschlagen.

Zusätzlich zu den Wochenend-Deals hat Sony die neuen PlayStation Plus-Spiele für März 2025 angekündigt. Abonnenten ab der Essential-Stufe erhalten Zugriff auf mehrere neue Titel, darunter ein Rollenspiel, das erst Ende 2024 auf den Markt kam.

