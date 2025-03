Remedy: Fans der Alan-Wake- und Control-Entwickler sollten sich den 20. März im Kalender markieren

Mit „FBC: Firebreak“ verfolgt das finnische Entwicklerstudio Remedy, das normalerweise für seine Story-getriebenen Einzelspieler-Erfahrungen wie „Control“ und zuletzt auch „Alan Wake 2“ bekannt ist, einen neuen Ansatz und wird von seiner bekannten Formel abweichen.

So wird es sich beim nächsten Werk um einen Multiplayer-Titel handeln, der das kooperative Gameplay in den Fokus rücken wird. Wie die Entwickler jetzt angekündigt haben, werden in diesem Monat neue Details zu „FBC: Firebreak“ bekannt geben. Aus diesem Grund sollten sich Fans der Remedy-Spiele schon einmal den 20. März 2025 vormerken.

Remedy kündigt Auftritt seines neuen Koop-Spiels an

An diesem Tag wird nämlich die Frühjahrs-Ausgabe der Future Games Show stattfinden, in der über 40 verschiedene Videospiele präsentiert werden – darunter auch einige Weltpremieren. Teil der Show wird aber auch „FBC: Firebreak“ sein, wie Entwickler Remedy jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten ließ. „Freut euch auf weitere FBC: Firebreak-Neuigkeiten am 20. März! Wir sehen uns dort“, heißt es im Post.

Worauf genau sich die Fans freuen dürfen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Da die Veröffentlichung des Spiels allerdings noch für 2025 geplant ist, hoffen die Spieler auf einen ausführlichen Einblick in das Gameplay und auch in die Geschichte. Schließlich wird „FBC: Firebreak“ Teil des Remedy Connected Universe sein und somit auch in Verbindung zu „Alan Wake“, „Control“ und Co. stehen.

Verfolgen können interessierte Spieler den Spring Showcase 2025 der Future Games Show am 20. März 2025 um 22 Uhr unserer Zeit. Der Livestream wird auf gewohnten Kanälen wie beispielsweise YouTube zu sehen sein.

Remedy-Geschichten einer anderen Art

Interessant werden dürfte „FBC: Firebreak“ auch, da die finanzielle Einstiegshürde überschaubar ausfallen wird. So hat Remedy bereits angekündigt, dass es sich um einen Titel im mittleren Preissegment handeln wird. Außerdem wird das Koop-Spiel direkt zum Release auch im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium sowie im Xbox Game Pass erhältlich sein.

Zudem dürfte es spannend zu sehen sein, wie Remedys Debüt im Multiplayer-Genre ausfallen wird. In einem Interview gaben die Entwickler bereits bekannt, dass man die Chance nutzen wollte, um seine Geschichten auf eine andere Art und Weise zu erzählen, wie es nur Mehrspieler-Spiele möglich machen würden.

Die Handlung von „FBC: Firebreak“ wird einige Jahre nach den Ereignissen aus „Control“ angesiedelt sein, sodass die Spieler ein weiteres Mal in die Operationsbasis der Organisation FBC, das auch als „Das älteste Haus“ bekannt ist, zurückkehren werden. Zudem hat Remedy bereits einen langanhaltenden Support versprochen, doch ein Live-Service-Titel bräuchten die Spieler nicht zu befürchten. Der Release wird für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erfolgen.

