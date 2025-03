Rockstars preisgekröntes PS4-Abenteuer: Red Dead Redemption 2 so günstig wie nie zuvor im PlayStation Store

Im Oktober 2018 veröffentlichte Entwickler Rockstar Games mit „Red Dead Redemption 2“ eines der besten Videospiele aller Zeiten. So wurde das epische Wild-West-Abenteuer mit Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang mit unzähligen Auszeichnungen überhäuft – alleine über 175 „Game of the Year“-Preise von verschiedenen Publikationen und Preisverleihungen stehen zu Buche.

Doch nicht nur die Kritiker waren begeistert: Mit über 70 Millionen verkauften Exemplaren gehört „Red Dead Redemption 2“ zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten und belegt derzeit den sechsten Rang der meistverkauften Videospiele. Und jetzt dürften die Verkaufszahlen noch weiter in die Höhe treiben: Aktuell ist das Werk von Rockstar Games nämlich so günstig wie noch nie zuvor erhältlich.

Red Dead Redemption 2 zum absoluten Tiefpreis

Derzeit werden nur noch 14,99 Euro für die PS4-Version von „Red Dead Redemption 2“ fällig – günstiger war der Ausflug in den Wilden Westen des späten 19. Jahrhunderts noch nie. Bislang lag der niedrigste Preis für die digitale Version bei 19,79 Euro. Mit Blick auf den herkömmlichen Preis von 59,99 Euro, entspricht das einem satten Rabatt von insgesamt 75 Prozent. Im Store ist das Angebot noch bis zum 4. März 2025 um 0:59 Uhr erhältlich.

Abseits der zahlreichen Auszeichnungen konnten auch die Test-Wertungen von „Red Dead Redemption 2“ überzeugen. So konnte das Spiel auf der Bewertungsplattform Metacritic einen Metascore von 97 Punkten einfahren und sich einen Platz unter den zehn bestbewerteten Videospielen aller Zeiten sichern. In dieser Riege findet es sich neben wegweisenden Ausnahmetiteln wie beispielsweise „The Legend of Zelda: Breath of The Wild“, „Super Mario Galaxy“, „Halo: Combat Evolved“, „Metroid Prime“ oder auch „GTA 5“ wieder.

Zu verdanken hat „Red Dead Redemption 2“ seinen Erfolg vor allem seiner Spielwelt, die mit ihren atemberaubenden Landschaften, der authentischen Atmosphäre und der enormen Detailtreue neue Maßstäbe setzen konnte. Hinzu kommen eine fesselnde Handlung, gut geschriebene Charaktere sowie eine nach wie vor beeindruckende grafische Präsentation samt passender Soundkulisse.

Trotz dieser Stärken gab es aber auch Kritikpunkte. Einige Spieler bemängelten das gemächliche Spieltempo, den ausgeprägten Realismus, der den Spielspaß mitunter einschränken konnte, und die stellenweise unpräzise Steuerung. Dennoch lässt sich ohne Übertreibung sagen, dass es Rockstar gelungen ist, mit „Red Dead Redemption 2“ ein Meisterwerk abzuliefern.

Niedriger Preis lässt Steam-Zahlen explodieren

Aktuell ist „Red Dead Redemption 2“ aber nicht nur für die PS4 so günstig wie nie erhältlich: Auch die Xbox- und PC-Version sind für 14,99 Euro zu haben, sodass derzeit zahlreiche Spieler den Ausnahmetitel von Rockstar Games spielen. Dadurch konnte man auch den eigenen Rekord für die Anzahl der gleichzeitigen Spieler auf Steam knacken: Am heutigen Samstag waren 99.993 Spieler zur selben Zeit aktiv.

„Red Dead Redemption 2“ bietet neben dem ausgezeichneten Einzelspieler-Part auch einen umfangreichen Mehrspieler-Modus namens „Red Dead Online“. Im Gegensatz zu „GTA Online“ liefert Rockstar Games hierfür aber keine signifikanten neuen Inhalte mehr. Daher ist es wohl unwahrscheinlich, dass der aktuelle Spielerrekord, der durch den Tiefstpreis des Spiels erzielt wurde, in naher Zukunft erneut übertroffen wird.

