Turok: PS5-Upgrade veröffentlicht – Changelog

Das Remaster von „Turok“ wurde ursprünglich 2015 für den PC veröffentlicht und später auf verschiedene Plattformen portiert. Nightdive Studios, bekannt für die Neuauflagen klassischer Spiele, hat in den vergangenen Jahren auch die Fortsetzungen „Turok 2: Seeds of Evil“ und „Turok 3: Shadow of Oblivion“ modernisiert.

Passend zum Wochenende liegt das erste Spiel der Reihe in einer nativen PS5-Version vor, ohne dass es im Vorfeld zu einer großen Ankündigung kam.

Technische Verbesserungen und neue Funktionen

Auf der PS5 ermöglicht “Turok” Berichten nach eine Bildwiederholrate von bis zu 120 FPS, sofern der angeschlossene Fernseher oder Monitor diese Frequenz unterstützt. Damit bietet das Spiel eine deutlich flüssigere Darstellung – wie schon “Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered”.

Neben der verbesserten Framerate beinhaltet das Update weitere Optimierungen. Laut den veröffentlichten Patchnotes adressiert die Aktualisierung die Unterstützung für Gamepad-Vibrationen und die Lokalisierung von Erfolgen und Trophäen.

Zusätzliche spielerische Anpassungen sind ebenfalls Teil des Updates. So wurde eine Mechanik aus „Turok 2“ integriert, die es ermöglicht, Munitionsarten für bestimmte Waffen jederzeit zu wechseln. Darüber hinaus gibt es neue Steuerungsoptionen, darunter die Möglichkeit, mehrere Waffen einer einzigen Taste zuzuweisen. Auch ein bisher ungenutzter Nahkampfangriff der Purlins wurde in das Spiel implementiert.

Unterstützung für hohe Bildwiederholraten.

Auf Series X und PS5 portiert.

Verbesserte Gamepad-Funktionalität und Vibrationsunterstützung.

Lokalisierte Erfolge/Trophäen.

Der Brachiosaurus aus einer Turok-Beta-ROM wurde gefunden und geborgen. Spieler finden diese Dinos herumstapfend im Treetops-Level.

Spieler können jetzt die Munitionsarten für den Tek-Bogen und die Schrotflinte jederzeit austauschen, genau wie in “Turok 2”.

Der Umschaltknopf „Laufen/Gehen“ wurde aus dem Originalspiel hinzugefügt. Indem Spieler sich mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Boden bewegen, können sie sich Feinden von hinten nähern, bevor diese Sie bemerken.

Spieler können jetzt mehrere Waffen derselben Taste zuweisen, um zwischen ihnen zu wechseln.

Der blaue magische Angriff des Hohepriesters und der unbenutzte Nahkampfangriff des Purlins wurden wiederhergestellt.

Der Cheat-Code für die Galerie wurde wiederhergestellt, um die Bosse und Turok zu sehen. Sie können auch eine Vorschau der Animationen der einzelnen Feinde sehen.

Das war längst nicht alles. Der vollständige Changelog zum neuen Update für “Turok” liefert weitere Informationen zu den vorgenommenen Änderungen. Das Upgrade auf die PS5-Version erfolgt kostenlos für Spieler, die bereits die PS4-Fassung besitzen.

Turok, ein Klassiker kehrt zurück

„Turok“ wurde erstmals 1997 veröffentlicht und war eines der frühen 3D-First-Person-Shooter-Spiele auf Konsolen. Der Titel versetzt Spieler in eine urzeitliche Welt voller Dinosaurier, feindlicher Krieger und tödlicher Fallen.

Die Geschichte dreht sich um den Krieger Turok, der in einem mysteriösen Land gegen eine dunkle Bedrohung kämpft. Seine Mission besteht darin, die Teile eines mächtigen Artefakts, des sogenannten Chronozepters, zu finden, um die Machenschaften des Schurken „Veteran“ zu vereiteln.

Mit dem Remaster hat Nightdive Studios nicht nur die Grafik verbessert, sondern auch verschiedene spielerische und technische Anpassungen vorgenommen. Der jüngste Patch für die PS5 setzt diese Modernisierung fort und bietet eine optimierte Spielerfahrung.

