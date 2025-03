Warhammer 40.000 Space Marine 2: Spieler befürchten Live-Service-Ausrichtung – Entwickler melden sich nach Fan-Kritik zu Wort

„Warhammer 40.000 Space Marine 2“ zählte im vergangenen Jahr zu den größten Überraschungshits und konnte sogar den zweitstärksten Launch eines Videospiels der letzten zwölf Monate hinlegen – lediglich „Helldivers 2“, das am schnellsten verkaufte Spiel der PlayStation-Geschichte, war erfolgreicher.

Dementsprechend hoch fallen auch die Spielerzahlen aus, die zuletzt die Marke von mehr als sechs Millionen überschreiten konnten. Doch jetzt gingen die Fans auf die Barrikaden und reagierten verärgert auf die Einführung zeitlich begrenzter Events und den damit verbundenen Zugang zu exklusiven Gegenständen. Manche Spieler fürchteten sogar ein Wandel Richtung Live-Service.

Entwickler entschuldigen sich bei den Fans

Nachdem der Widerstand der Spieler von „Warhammer 40.000 Space Marine 2“ immer größer wurde, meldeten sich nun Publisher Focus Entertainment und Entwickler Saber Interactive zu Wort und entschuldigten sich. Zudem wurden sämtliche Missverständnisse aus dem Weg geräumt und die Verantwortlichen versicherten, dass man den Titel nicht in ein Live-Service-Spiel verwandeln wird.

In einem Statement wurde erklärt: „Wir haben festgestellt, dass die Community-Events seit ihrer Einführung als zusätzliche Möglichkeit, kosmetische Gegenstände freizuschalten, auf wenig Gegenliebe gestoßen sind. Wir haben gesehen, dass viele von euch die durch die Events erzeugte FOMO (Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen) erwähnt haben. Seid versichert, wir haben nicht vor, Space Marine 2 in ein vollwertiges Live-Service-Spiel zu verwandeln.“

„Die durch Events verfügbaren Gegenstände werden später für alle verfügbar sein. Wir möchten, dass Community-Events eine Möglichkeit sind, die Gegenstände für die engagiertesten Spieler vorab freizuschalten, und nicht eine Quelle der Frustration und des Stresses für alle. Das bedeutet jedoch, dass wir einen reibungslosen Prozess zum Freischalten dieser Gegenstände gewährleisten müssen, was bisher nicht der Fall war. Wir entschuldigen uns zutiefst für die Probleme und arbeiten derzeit an einem vereinfachten Prozess zum Freischalten der Gegenstände, um die Erfahrung weniger einschränkend zu gestalten.“

Spieler erhalten Wiedergutmachung

Als Zeichen der Wiedergutmachung erhalten alle Spieler von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ den emblemlosen Helm „Mk VIII Errant“ kostenlos. Die einzige Voraussetzung ist die Verknüpfung des eigenen PROS-Kontos mit dem Spiel. Zuvor war dieser Helm exklusiv für Spieler, die im Rahmen des Events „Imperial Vigil“ in allen sechs Klassen des Operationsmodus „Siege“ einen Sieg einfahren konnten.

Im Laufe des Jahres wird „Warhammer 40.000 Space Marine 2“ mit neuen Inhalten erweitert, darunter zusätzliche PvP-Funktionen, ein Champion und weitere Neuerungen. Darüber hinaus gibt es Spekulationen über ein mögliches Crossover-Event mit „Helldivers 2“. Abseits der Videospiele arbeiten Amazon und Games Workshop zudem an mehreren Film- und Serienadaptionen. In einer davon wird Schauspieler Henry Cavill die Hauptrolle übernehmen.

