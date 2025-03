Weniger als ein Euro: Erfolgreicher Shooter lockt im PS Store mit Bestpreis

Im Laufe der Woche stellte Sony den nächsten großen Sale im PlayStation Store bereit. Dieses Mal wurden mehr als 2.200 Spiele, DLCs oder Erweiterungen im Preis gesenkt. Mitunter um bis zu 95 Prozent.

Unter den Titeln, die um 95 Prozent reduziert wurden, befindet sich unter anderem der Shooter „Battlefield 4“ aus dem Hause DICE. Dank des dicken Rabatts könnt ihr euch den 2013 veröffentlichten Shooter im Playstation Store bis zum 13. März 2025 um 0:59 Uhr zum Preis von gerade einmal 99 Cent sichern. Trotz des stattlichen Alters ist „Battlefield 4“ weiterhin online spielbar.

Zwar nahmen EA und DICE Ende 2024 die PS3- und Xbox 360-Server diverser „Battlefield“-Titel vom Netz. Die PS4-Versionen waren von diesem Schritt allerdings nicht betroffen und können weiterhin vollumfänglich gespielt werden.

Was hat der Shooter inhaltlich zu bieten?

Bei der Entwicklung von „Battlefield 4“ dachten die Entwickler von DICE an Multiplayer-Fans wie Solo-Spieler gleichermaßen. Beispielsweise bietet „Battlefield 4“ eine klassische Kampagne, die es je nach Vorgehensweise auf eine Spielzeit von etwa sechs bis acht Stunden bringt. Mit einem Blick auf die Kampagne versprechen die Entwickler eine cineastische Erfahrung und reichlich Action.

Weiter heißt es, dass eine mitreißende Geschichte auf euch wartet, die mit der Evakuierung amerikanischer VIPs aus Schanghai beginnt und euren Squad anschließend auf seinem schweren Weg nach Hause begleitet.

Ebenfalls nicht fehlen darf natürlich die „Battlefield“-typische Multiplayer-Komponente. „Battlefield 4“ unterstützt Mehrspieler-Gefechte mit bis zu 64 Spielern und deckt dabei eine Vielzahl an Modi, Maps und Waffen ab.

Bei der Community kam der 2013 veröffentlichte Shooter sehr gut an. Nach mehr als 220.000 Bewertungen liegt die Nutzerwertung von „Battlefield 4“ im PlayStation Store bei 4,57 Sternen.

Mehrere Studios arbeiten an Battlefield 6

Vor wenigen Wochen kündigte EA die Gründung der Battlefield Studios an, unter deren Dach gleich vier Teams an der Zukunft der „Battlefield“-Reihe arbeiten. Während sich DICE beispielsweise um den Multiplayer von „Battlefield 6“ kümmert, arbeiten Criterion Games und EA Motive an Singleplayer-Inhalten.

Unter den Inhalten für Einzelspieler befindet sich laut EA eine klassische Kampagne.

Um zu verhindern, dass sich ein Debakel wie zum Launch von „Battlefield 2042“ wiederholt, riefen EA und DICE mit „Battlefield Labs“ in umfangreiches Testprogramm für die Community ins Leben. Dieses bietet auserwählten Spielern die Möglichkeit, geplante Features zu testen und den Entwicklern Feedback für mögliche Verbesserungen zukommen zu lassen.

Wann wir mit der offiziellen Enthüllung von „Battlefield 6“ rechnen dürfen, verriet EA bislang nicht.

