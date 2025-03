80 Prozent Rabatt: Rasante Action im Neonlicht-durchfluteten Miami der 80er für PS5 & PS4 im Angebot

Der PS Store bietet aktuell zwei der bekanntesten und erfolgreichsten Indie-Titel zum Angebotspreis an. Dabei konnten die Spiele nicht nur einen bleiben Eindruck in der Videospielbranche hinterlassen, sondern trugen auch einen Großteil zum heutigen Erfolg von Publisher Devolver Digital bei.

Gemeint ist natürlich „Hotline Miami“-Reihe. Während der erste Teil bereits 2012 veröffentlichte wurde, folgte 2015 mit „Hotline Miami 2: Wrong Number“ eine Fortsetzung. Die beiden Titel besitzen mittlerweile Kult-Status, was vor allem am einzigartigen Stil, dem intensiven Gameplay und dem grandiosen Soundtrack liegt. Wer die Klassiker verpasst hat, kann jetzt im PlayStation Store noch bis zum 13. März 2025 um 0:59 Uhr besonders günstig zuschlagen.

80 Prozent Rabatt auf Hotline Miami 1 & 2

Die beiden Indie-Spiele stellen auch abseits der Angebote keine allzu hohe finanzielle Hürde dar, doch aufgrund eines Rabatts in Höhe von 80 Prozent werden für „Hotline Miami“ nur noch 1,99 Euro fällig, während „Hotline Miami 2: Wrong Number“ für 2,99 Euro erhältlich ist. PS-Plus-Mitglieder können beim Kauf des zweiten Teils zudem noch zusätzliche fünf Prozent sparen – dadurch schrumpft der Preis auf 2,24 Euro.

Die beiden „Hotline Miami“-Spiele konnten seinerzeit Spieler als auch Kritiker begeistern, was sich auch anhand der guten Bewertungen festmachen lässt. Vor allem der erste Teil wusste zu überzeugen und konnte einen Metascore von 85 Punkten erzielen, während im PS Store 4.49 von maximal fünf Sternen vergeben wurden. Die Fortsetzung kommt auf einen Metascore von 74 und eine Store-Bewertung von 4.31.

„Hotline Miami“ konnte zahlreiche Auszeichnungen einheimsen und wurde von der Fachpresse als eines der besten Indie-Spiele der Generation bezeichnet. Dafür sorgte das schnelle, brutale und herausfordernde Gameplay, während der einzigartige 80er-Jahre-Neon-Stil und der treibende Synthwave-Soundtrack sich optimal ergänzen.

„Hotline Miami 2: Wrong Number“ schließt exakt an diese Stärken an, musste allerdings deutlich mehr Kritik einstecken. Das war vor allem dem erhöhten Schwierigkeitsgrad zuzuschreiben, der noch weniger Raum für Fehler zuließ und von einigen Spielern als zu frustrierend empfunden wurde. Zudem wurde die komplexe und nicht-lineare Handlung als zu verworren beschrieben.

Von Tiermasken und mysteriösen Anrufen

„Hotline Miami“ versetzt die Spieler in die Rolle eines namenlosen Protagonisten, der in den 1980er Jahren mysteriöse Anrufe erhält, die ihn auf brutale Missionen führen. So müssen Gebäude infiltriert und alle darin befindlichen Gegner ausgeschaltet werden, während die getragenen Tiermasken unterschiedliche Fähigkeiten verleihen. Im Laufe der düsteren Geschichte wird schließlich die Wahrheit hinter den Missionen und den unbekannten Anrufen aufgedeckt.

In „Hotline Miami 2: Wrong Number“ fällt die Handlung deutlich komplexer aus und so lenkt man in der Fortsetzung die Geschicke gleich mehrerer Charaktere. Durch die verschiedenen Perspektiven wird ein noch tieferer Einblick in die Geschehnisse ermöglicht, die auch im Zusammenhang mit dem ersten Teil stehen und dessen Handlung nochmals erweitern.

Weitere Meldungen zu Hotline Miami, Hotline Miami 2: Wrong Number.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren