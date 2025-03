Monster Hunter Wilds: Achtung, Jäger! Bug verhindert den Fortschritt in der Hauptmission

Seit Freitag sind zahlreiche Spieler in „Monster Hunter Wilds“ auf der Jagd. Doch wie Entwickler Capcom jetzt bekannt gegeben hat, kann es im Spiel zu einem Bug kommen, der ein weiteres Voranschreiten in der Hauptmission unmöglich macht.

„Monster Hunter Wilds“ ist seit vergangenen Freitag erhältlich und seitdem stürzen sich die Spieler auf die Jagd nach gefährlichen Kreaturen und bahnen sich ihren Weg durch die Hauptmissionen, um das Endgame zu erreichen – hier fängt der Spaß der „Monster Hunter“-Reihe schließlich erst so richtig an.

Doch Vorsicht! Aktuell kann es passieren, dass die Jagd durch einen Bug unfreiwillig unterbrochen werden muss. Jetzt hat Capcom nämlich bekannt gegeben und die Spieler davor gewarnt hat, dass ein Fehler im Spiel den Fortschritt in der Kampagne von „Monster Hunter Wilds“ blockieren kann.

Bug in Kapitel 5-2 kann Fortschritt verhindern

Wie die Entwickler in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten ließen, kann im Rahmen der Mission in Kapitel 5-2 „Die Welt steht Kopf“ ein wichtiger NPC nicht an der vorgesehenen Stelle erscheint. Dadurch ist ein Abschluss der Aufgabe unmöglich. „Jäger, wir untersuchen derzeit das folgende Problem“, heißt es im X-Post des „Monster Hunter Status“-Accounts.

„Es kann vorkommen, dass ein NPC nicht erscheint, wodurch der Story-Fortschritt in der Hauptmission deaktiviert wird: Kapitel 5-2 – Die Welt steht Kopf. Wir arbeiten derzeit an diesen Problemen und werden weitere Updates bereitstellen, sobald uns diese vorliegen.“ Somit bleibt betroffenen Spielern aktuell nichts anderes übrig, als zu warten, bis der Fehler behoben wird.

Allerdings dürfte Capcom das Problem schnell in den Griff bekommen. So wurde bereits am Wochenende ein erster Hotfix für „Monster Hunter Wilds“ veröffentlicht, der einen Fehler in Verbindung mit der Schmiede und dem Zubereiten von Mahlzeiten behoben hat.

Fehlerhafte Missionsbeschreibung in Kapitel 5-1

Zudem weisen die Verantwortlichen in einem weiteren X-Beitrag auf eine fehlerhafte Missionsbeschreibung hin, die in Kapitel 5-1 „Omen“ auftreten kann. So konnten einige Spieler die Mission „Untersuche die Regionen und erhöhe deine HR“ nicht abschließen, da sie zuvor bereits die Obergrenze des Jägerrangs erreicht haben.

In diesem Fall raten die Entwickle dazu, „durch das Abschließen optionaler Quests (etwa 8 Quests sollten ausreichen) und/oder Nebenmissionen, die eine beträchtliche Anzahl an Punkten gewähren, genügend Jägerrangpunkte“ zu sammeln. Dadurch könne sich die Hauptaufgabe beenden lassen. „Wir entschuldigen uns, dass die Missionsbeschreibung diesmal nicht umfassend war“, so die Entwickler.

„Monster Hunter Wilds“ ist seit dem 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. In unserer Kapitelübersicht verraten wir euch, wie viel Spielzeit nötig ist, um die Story der Monsterjagd zu beenden. Im April wird außerdem ein erstes großes Inhalts-Update erscheinen, das unter anderem auch ein besonders herausforderndes Monster mit sich bringen und so den Schwierigkeitsgrad nach oben schrauben wird.

