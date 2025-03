PS Plus Essential: Sichert euch die Spiele aus dem Februar, ehe sie entfernt werden

PS Plus Essential:

In dieser Woche stellte Sony die Essential-Titel für den März 2025 vor, die alle Abonnenten von PlayStation Plus ab der kommenden Woche ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können.

Welche Neuzugänge der nächste Monat mit sich bringt, verraten wir euch hier. Parallel zur Freischaltung der neuen Titel am kommenden Dienstag wird Sony die Essential-Spiele aus dem Februar 2025 entfernen. Solltet ihr die Titel bislang nicht heruntergeladen haben, solltet ihr das Ganze schleunigst nachholen.

Einmal gesichert, könnt ihr die Spiele immer wieder herunterladen und spielen. Eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft natürlich vorausgesetzt. Unter den Essential-Titeln im Februar 2025 befanden sich unter anderem „PayDay 3“ und der schräge Shooter „High on Life“.

PlayStation Essential im Februar 2025:

PayDay 3 | PS5

Veröffentlicht im September 2023

Metascore: 66

User-Score: 3,2

Score im PS Store: 3,2

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

High on Life | PS4, PS5

Veröffentlicht im Juli 2023

Metascore: 67

User-Score: 7.8

Score im PS Store: 4,63

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Pac-Man World Re-Pac | PS4, PS5

Veröffentlicht im August 2022

Metascore: 71

User-Score: 8.2

Score im PS Store: 4,51

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Die Freischaltung der neuen Essential-Titel erfolgt am ersten Dienstag eines Monats. Daher dürft ihr am 4. März 2025 gegen 11 Uhr Vormittags mit den Neuzugängen rechnen.

Parallel dazu müssen die Essential-Titel aus dem Februar 2025 weichen.

Weiter geht es mit der offiziellen Enthüllung des März-Line-Ups von PlayStation Plus Extra und Premium. Während Sony die Ankündigung der Titel am Mittwoch, den 12. März 2025 gegen 17:30 Uhr vornimmt, schaltet das Unternehmen die neuen Extra- und Premium-Spiele am Dienstag, den 18. März 2025 gegen 10:00 Uhr frei.

Solltet ihr neu in der Welt von PlayStation Plus sein, möchten wir euch unsere ausführliche Übersicht zu Sonys Online-Dienst ans Herz legen. Das Special liefert euch Details zu den drei Stufen Essential, Extra und Premium und beantwortet alle wichtigen Fragen zu Themen wie den Preisen, den Inhalten oder den exklusiven Inhalten der einzelnen Stufen.

