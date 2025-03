PS Plus: So können Abonnenten schneller im nächsten Essential-Spiel durchstarten

Nach der Ankündigung, dass „Dragon Age: The Veilguard“ im März 2025 Teil der monatlichen PS-Plus-Spiele sein wird, müssen sich Abonnenten bis zum kommenden Dienstag gedulden, um ohne Zusatzkosten in das Rollenspiel einsteigen zu können. Allerdings lohnt es, schon vorher einen Blick in den PlayStation-Store zu werfen. Denn es besteht die Möglichkeit, sich einen zeitlichen Vorsprung zu verschaffen.

Legt am Dienstag mit einem fertigen Charakter los

„Dragon Age: The Veilguard“ landet am 4. März 2025 im Rahmen des PlayStation-Plus-Angebots im Abo. Doch eine Charaktererstellung-App bietet zuvor die Möglichkeit, sich vorab mit den Gestaltungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Dabei wählen Spieler aus verschiedenen Rassen, Klassen und Hintergrundgeschichten.

Sobald der erstellte Charakter abgeschlossen ist, kann er mit der Freischaltung von „Dragon Age: The Veilguard“ über PlayStation Plus (ab der Essential-Stufe) in das vollständige Spiel importiert werden – allerdings nur auf derselben Plattform. Dadurch entfällt die Zeit für die Charaktererstellung beim eigentlichen Spielstart, was Spielern einen schnelleren Einstieg ermöglicht.

Der Charakter-Editor bietet umfangreiche Anpassungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Electronic Arts weist darauf hin, dass die Erstellung mehrerer Charaktere möglich ist, ohne ein Exemplar von „Dragon Age: The Veilguard“ besitzen zu müssen. In Deutschland gibt es allerdings einen Haken: Aufgrund der USK-16-Einstufung werden für die eigentlich kostenlose App 25 Cent fällig. EA-Play-Abonnenten zahlen 22 Cent.

Lohnt der Download? „Dragon Age: The Veilguard“ erhielt in Tests überwiegend positive Kritiken. Der Metsacore liegt basierend auf 73 Reviews bei 82.

Auch wir nahmen uns dem BioWare-Projekt an:

Trotz der meist positiven Kritiken verzeichnete das Spiel einen durchwachsenen Marktstart, was auch für BioWare Folgen hatte.

Spieler, die „Dragon Age: The Veilguard“ ihrer PS5-Bibliothek hinzufügen möchten, sollten beachten, dass der Titel über 80 GB Speicherplatz benötigt.

Weitere PS Plus-Spiele im März 2025

Neben „Dragon Age: The Veilguard“ stehen PlayStation-Plus-Abonnenten im März zwei weitere Spiele zur Verfügung:

Die drei Titel verweilen vom 4. März bis zum 31. März 2025 in der Instant Games Collection und können von Abonnenten aller drei PS-Plus-Stufen in Anspruch genommen werden. Die Freischaltung erfolgt am Dienstag voraussichtlich um 11 Uhr.

Eine weitere Woche müssen sich Spieler gedulden, die ebenfalls PS Plus Extra und Premium abonniert haben. Hier erfolgt die Ankündigung der separaten Neuzugänge voraussichtlich am 12. März 2025. Für April ist bereits das erste Spiel bekannt.

