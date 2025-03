PS5 & PS4: Neuerscheinungen der Woche vom 3. bis 9. März 2025

In der ersten vollen Märzwoche erscheinen mehrere neue Spiele für die PlayStation-Konsolen PS5 und PS4. Besonders im Fokus stehen Games wie “Split Fiction", “Age of Mythology: Retold" und “Two Point Museum".

Gaming-Fans können sich in den Tagen vom 3. bis 9. März 2025 auf eine Reihe neuer Titel einstellen, die auf den Konsolen PS5 und PS4 landen. Nachdem die Woche mit “Destino Indomable” startet, folgen am Dienstag recht bekannte Namen, darunter “Age of Mythology: Retold” in der Standardversion. Das Spiel gehört zur neuen Microsoft-Offensive, die einst exklusive Xbox-Games auf die PS5 bringt.

Neuerscheinungen für PS4 und PS5 in der Übersicht

Die nachfolgenden Spiele landen in der kommenden Woche im PlayStation-Store und teils auch als Disk-Version im Handel:

Montag, 3. März 2025

Destino Indomable (PS5, PS4)

Dienstag, 4. März 2025

Age of Mythology: Retold (PS5)

(PS5) Carmen Sandiego (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Two Point Museum (PS5)

(PS5) War Robots: Frontiers (PS5, PS4)

Donnerstag, 6. März 2025

Angry Battalion (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Eldrador Creatures: Shadowfall (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Ever 17: The Out of Infinity (PS4)

(PS4) Morkull: Ragast’s Rage (PS5)

(PS5) Never 7: The End of Infinity (PS4)

(PS4) Sorry We’re Closed (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Split Fiction (PS5)

(PS5) Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS5, PS4)

Freitag, 7. März 2025

FragPunk (PS5)

(PS5) Into Death and Beyond (PS5)

(PS5) Sugardew Island (PS5, Disk am 14. März)

Zu den Highlights der Woche gehören:

Split Fiction

Das Koop-Abenteuer “Split Fiction” führt zwei junge Schriftstellerinnen namens Mio und Zoe in eine Welt, die sie selbst erschaffen haben. Eine Maschine versetzt sie in ihre eigenen Geschichten, aus denen sie nur entkommen können, wenn sie zusammenarbeiten.

Der Titel, der von den Machern des Koop-Hits “It Takes Two” stammt, setzt auf eine dynamische Mischung verschiedener Spielmechaniken und Genres. Spieler müssen Rätsel lösen, Plattform-Passagen meistern und sich verschiedenen Herausforderungen stellen.

“Split Fiction” ist im Koop-Modus spielbar – online oder im lokalen Splitscreen. Durch den Freunde-Pass können Spieler eine zweite Person kostenlos zum plattformübergreifenden Mitspielen einladen. Jede Spielwelt bringt neue Mechaniken mit sich, darunter Stealth-Elemente, Action-Sequenzen und Minispiele.

Age of Mythology: Retold

Die Neuauflage des Klassikers “Age of Mythology” kombiniert traditionelle Echtzeit-Strategie mit modernisierter Grafik und optimierten Spielmechaniken. Spieler übernehmen die Kontrolle über verschiedene mythologische Fraktionen aus der griechischen, nordischen, ägyptischen und atlantischen Mythologie. Sie können göttliche Kräfte entfesseln, legendäre Kreaturen beschwören und strategische Schlachten führen.

Das Spiel bietet über 50 Missionen, die sich mit mythischen Erzählungen und historischen Schlachten befassen. Zu den spielbaren Einheiten gehören unter anderem Zyklopen, Mumien und Trolle. Neben dem Einzelspielermodus gibt es Multiplayer-Optionen mit strategischen Herausforderungen gegen Freunde oder KI-Gegner.

Two Point Museum

In “Two Point Museum” übernehmen Spieler die Leitung eines Museums und gestalten interaktive Ausstellungen. Der Titel bietet verschiedene Schauplätze mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, darunter prähistorische Funde, Wissenschaft und Übernatürliches.

Spieler können Expeditionen organisieren, um neue Exponate zu entdecken, und müssen gleichzeitig für den Erhalt des Museums sorgen. Neben der Verwaltung von Finanzen und Personal gilt es, das Museum vor unerwünschten Zwischenfällen zu schützen – beispielsweise vor Kindern, die auf Dinosaurierskelette klettern.

